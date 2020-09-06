Популярна українська акторка театру та кіно Ольга Сумська позувала перед камерою у яскравій піжамі, яка чудово підійде для прогулянки містом. Зірка зазначила, що за прогнозами синоптиків вересень буде теплим, тому ще можна насолодитися прогулянками у легкому вбранні.

Сумська опублікувала цілу серію фото на особистій інстаграм-сторінці. Вона показала варіант образу, який доповнила традиційною українською прикрасою.

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Ефектний аутфіт Ольги Сумської

54-річна знаменитість постала перед камерою в легкому шовковому комплекті з колекції власного бренду RIDNA. Костюм має вільний фасон та надзвичайно яскраве забарвлення. Такий look точно запам'ятається всім, хто його побачить. Він складається із штанів, сорочки і халата. Вбрання чудово пасує Ользі. Вона назвала його піжамою для міста. Поєднала таку піжаму із взуттям від Dior.

Акторка доповнила образ дукачем – вишуканою прикрасою у вигляді великої медалеподібної монети. Цей аксесуар виготовлений із срібла та коралів. Волосся Сумська акуратно вклала, а на обличчі зробила макіяж з коричневими тінями на повіках та персиковою помадою на губах, що гармонійно поєдналися з її аутфітом.

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