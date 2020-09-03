Українська акторка Ольга Сумська в 54 роки продовжує приємно дивувати своїх фанатів. Вона показала ніжні фото в нюдовій вишиванці й вразила мережу.

Ольга Сумська, популярна українська акторка, не втомлюється демонструвати бездоганні образи. Цього разу вона вразила новою фотосесією в автентичному стилі. Нові світлини жінка опублікувала на сторінці в інстаграмі.

До слова У блузці з принтом: Маша Єфросиніна показала бездоганний осінній образ

Акторка постала перед об'єктивом у різних локаціях: на подвір'ї, вдома з чашкою кави та за столиком в кав'ярні. Для фотосесії жінка обрала ніжну нюдову блузку, вишиту чорними нитками. А також чорну спідницю до п'ят з невеликим розрізом.

Ольга доповнила образ чорними ботильйонами на високих підборах. Також жіночність підкреслювало масивне дерев'яне намисто. Волосся було укладено рівно, проте Сумська зробила акцент на макіяжу. Карі очі підкреслювала техніка smokey eyes, а на губах була ніжно-рожева помада.

Осінь зачаровує,

– підписала світлини акторка.

Під дописом посипались компліменти. "Зачаровуєте ви", "Богиня-берегиня", "Дуже гарна! А яке намисто!", "Яка ж ви прекрасна, і жінка, і акторка", "Гарний осінній образ", "Оля, ви чарівні в будь-яку пору року", – пишуть шанувальники.



Прекрасна Ольга Сумська у вишиванці / Instagram / @olgasumska



Прекрасна Ольга Сумська у вишиванці / Instagram / @olgasumska