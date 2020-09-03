Украинская актриса Ольга Сумская в 54 года продолжает приятно удивлять своих фанатов. Она показала нежные фото в нюдовой вышиванке и поразила сеть.

Ольга Сумская, известная украинская актриса, не устает демонстрировать безупречные образы. На этот раз она поразила новой фотосессией в аутентичном стиле. Новые фотографии женщина опубликовала на странице в инстаграме.

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Актриса предстала перед объективом в разных локациях: во дворе, дома с чашкой кофе и за столиком в кафе. Для фотосессии женщина выбрала нежную нюдову блузку, вышитую черными нитками. А также черную юбку до пят с небольшим разрезом.

Ольга дополнила образ черными ботильонами на высоком каблуке. Также женственность подчеркивало массивное деревянное ожерелье. Волосы были уложены ровно, однако Сумская сделала акцент на макияже. Карие глаза подчеркивала техника smokey eyes, а на губах была нежно-розовая помада.

Осень завораживает,

– подписала фотографии актриса.

Под сообщением посыпались комплименты. "Завораживаете вы", "Богиня-хранительница", "Очень хорошая! А какое ожерелье!", "Какая же вы красивая, и женщина, и актриса", "Хороший осенний образ", "Оля, вы неотразимы в любое время года", – пишут поклонники.



Прекрасная Ольга Сумская в вышиванке / Instagram / @olgasumska



Прекрасная Ольга Сумская в вышиванке / Instagram / @olgasumska