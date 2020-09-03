Известная украинская ведущая Маша Ефросинина точно знает, как одеваться стильно, поэтому зачастую поражает фанов безупречными образами. На этот раз она показалась в стильной блузке с принтом и брюках.

Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина любит показываться на публике и демонстрировать стильные образы. Сегодня знаменитость показала новый look на своей инстаграм-странице.

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Маша Ефросинина продемонстрировала осенний образ на улице Киева, по которой прогуливалась. Звезда надела синюю блузку с принтом и длинными завязками, которые развевались по ветру. Также выбрала широкие брюки цвета морской волны.

Образ ведущая дополнила нюдовыми босоножками экнл-степ и коричневой сумочкой. Волосы уложила прямо, а завершила look светлыми солнечными очками.

Когда за все лето купальник надела... ни разу,

– подписала фото Маша.

"Как красиво", "Красивая, модная и стильная", "Я бы тоже хотела такое надеть. Машенька, вы чудо", "Look у вас классный", – пишут поклонники под фотографией.



Маша Ефросинина в осеннем образе / Instagram / @mashaefrosinina