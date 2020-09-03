Відома українська ведуча Маша Єфросиніна точно знає, як одягатись стильно, тому частко вражає фанів бездоганними образами. Цього разу вона показалась в стильній блузці з принтом та штанах.

Відома українська телеведуча Маша Єфросиніна полюбляє показуватися на публіці і демонструвати стильні образи. Сьогодні знаменитість показала новий look на своїй інстаграм-сторінці.

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Маша Єфросиніна продемострувала осінній образ на вулиці Києва, якою прогулювалась. Зірка одягнула синю блузку з принтом і довгими зав'язками, які розвівались по вітру. Також обрала широкі штани кольору морської хвилі.

Образ ведуча доповнила нюдовими босоніжками екнл-степ та коричневою сумочкою. Волосся вклала прямо, а завершила look світлими сонячними окулярами.

Коли за все літо купальник вдягнула... ні разу,

– підписала фото Маша.

"Як гарно", "Красива, модна і стильна", "Я б теж хотіла таке одягнути. Машенько, ви чудо", "Look у вас класний", – пишуть шанувальники під світлиною.



Маша Єфросиніна в осінньому образі / Instagram / @mashaefrosinina