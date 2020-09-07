Відома українська телеведуча Маша Єфросиніна вчора, 6 вересня, святкувала з чоловіком Тимуром Хромаєвим 17 річницю весілля. З нагоди свята зірка показалась в розкішній сукні.

Вчора, 6 вересня, українська телеведуча Маша Єфросиніна відсвяткувала річницю весілля з чоловіком Тимуром Хромаєвим. Вона опублікувала нове яскраве фото з свята на своїй інстаграм-сторінці.

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Марія та Тимур одружені вже 17 років. Разом вони виховують дочку Нану та сина Олександра. На світлині Єфросиніна позує в ефектній сукні від дизайнерки Nadya Dzyak. Вона виконана в пастельних м'ятному, бузковому та білому кольорах.

Сукня має пишні рукави та широкий бант на талії, а також довгий розріз посередині. Зазначимо, що вона вартістю 790 доларів, що становить близько 22 тисячі гривень. Свій розкішний образ Маша завершила золотими аксесуарами.

17 років шлюбу. А ми як новенькі,

– підписала фото Єфросиніна.

У коментарях шанувальники привітали Машу з річницею. "Молодці", "Улюблені, найгарніші", "Ви приклад того, якою має бути сучасна щаслива сім'я", "Вітаємо, ви дуже гарна пара", "Нехай вогонь вашого кохання з кожним роком палає все сильніше", – пишуть фани.



Маша Єфросиніна з чоловіком / Instagram / @mashaefrosinina