Світська левиця Кім Кардашян не припиняє тішити мережу відвертими світлинами. Цього разу вона приміряла відвертий шкіряний топ та засвітила пікантне декольте.

Американська знаменитість та зірка реаліті-шоу Кім Кардашян опублікувала нову світлину на своїй сторінці в інстаграмі. Вона вкотре показала відверте фото та завела мережу спокусливим образом.

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Кім Кардяшян позувала на темному дивані, а на тлі видно, що тривають зйомки. Схоже на те, що світська левиця зробила знімок за лаштунками. Вона вдягнула бордову шкіряну мініспідницю та чорний топ на мотузочці та з V-подібним пікантним декольте. Кім Кардашян засвітила пружні груди на похизувалась ними на камеру.

Вона доповнила гарний образ великою сумкою кольору хакі. Також Кім заплела довге волосся у дві коси й зробила улюблений макіяж. Знаменитість нафарбувала очі коричневими тінями, а губи підкреслила бежевим блиском. Спокусливому аутфіту додавали перчинки масивні золотисті сережки-кільця.

У підписі до фото Кім зазначила, що її майбутнє виглядає яскраво. А шанувальники менш ніж за добу вподобали гаряче фото Кардашян 2 мільйони разів.



Кім Кардашян у шкіряному вбранні / Instagram / @kimkardashian