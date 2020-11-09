Светская львица Ким Кардашьян не прекращает радовать сеть откровенными фотографиями. На этот раз она примерила откровенный кожаный топ и засветила пикантное декольте.

Американская знаменитость и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян опубликовала новую фотографию на своей странице в инстаграме. Она в очередной раз показала откровенное фото и завела сеть соблазнительным образом.

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Ким Кардяшян позировала на темном диване, а на фоне видно, что идут съемки. Похоже на то, что светская львица сделала снимок за кулисами. Она надела бордовую кожаную мини-юбку и черный топ на веревочке и с V-образным пикантным декольте. Ким Кардашьян засветила упругую грудь и похвасталась ими на камеру.

Она дополнила красивый образ большой сумкой цвета хаки. Также Ким заплела длинные волосы в две косы и сделала любимый макияж. Знаменитость накрасила глаза коричневыми тенями, а губы подчеркнула бежевым блеском. Соблазнительному аутфиту добавляли перчинки массивные золотистые серьги-кольца.

В подписи к фото Ким отметила, что ее будущее выглядит ярко. А поклонники менее чем за сутки полюбили горячее фото Кардашьян 2 миллиона раз.



Ким Кардашьян в кожаном наряде / Instagram / @kimkardashian