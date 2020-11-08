Известная голливудская актриса Элизабет Хёрли продолжает удивлять поклонников откровенными кадрами. Звезда поделилась провокационным видео, где она восхищается морем в голубом бикини.

Популярная английская актриса и модель Элизабет Хёрли поделилась пикантным роликом на личной инстаграм-странице. Несмотря на то, что звезде исполнилось 55 лет, она продолжает поражать поклонников соблазнительными формами.

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Элизабет Хёрли поделилась с поклонниками провокационным роликом, который завел сеть. На нем изображено, как актриса бежит в море и улыбается. Звезда надела голубое бикини на тонких бретелях, состоящее из трусиков и бюстгальтера, украшенного стразами и блестками. Звезда показала безупречную фигуру и соблазнительные грудь и ягодицы.

Элизабет распустила длинные волосы и дополнила пикантный образ солнцезащитными очками прямоугольной формы. На ее лице заметен легкий макияж. Соблазнительная фигура актрисы завела и восхитила поклонников.