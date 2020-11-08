Відома голлівудська акторка Елізабет Герлі продовжує дивувати шанувальників відвертими кадрами. Зірка поділилась провокативним відео, де вона захоплюється морем у блакитному бікіні.

Популярна англійська акторка та модель Елізабет Герлі поділилась пікантним роликом на особистій інстаграм-сторінці. Незважаючи на те, що зірці виповнилось 55 років, вона продовжує вражати шанувальників спокусливими формами.

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Елізабет Герлі поділилась з щанувальниками провокативним роликом, що завів мережу. На ньому зображено, як акторка біжить у морі та усміхається. Зірка одягнула блакитне бікіні на тонких бретелях, що складалось з трусиків та бюстгальтера, прикрашеного стразами та блискітками. Зірка показала бездоганну фігуру та спокусливі груди й сідниці.

Елізабет розпустила довге волосся й доповнила пікантний образ сонцезахисними окулярами прямокутної форми. На її обличчі помітний легкий макіяж. Спокуслива фігура акторки завела та захопила шанувальників.