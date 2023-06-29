Курбан-байрам відзначають на честь закінчення паломництва мусульман у Мекку, до священної Кааби. У 2023 році його святкують з 28 червня по 2 липня. Яка історія й традиції цього дня – підкаже 24 Канал.
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Історія свята
Курбан-байрам ввели, щоб вшанувати жертвопринесення ісламського пророка Ібрагіма. Останній отримав від Ангела наказ принести в жертву свого сина на честь Аллаха. Чоловік був у великій скруті та глибоко страждав, але він підкорився волі Бога. За його відданість, в останній момент Аллах замінив сина на барана. Водночас завдяки цьому, син пророка був врятований.
Для мусульман ця подія – свято жертвопринесення, а також паломництва до Мекки – місто, яке називають "колискою" ісламської віри. Стверджується, що таку мандрівку упродовж життя має пройти кожен істинний мусульманин.
Традиції Курбан-байрама
За день до події послідовники ісламу тримають піст, а вночі – моляться. Перед сходом сонця проводять обмивання, обирають святковий одяг та вирішують у мечеть на службу. Також мусульмани йдуть на цвинтар, щоб помолитись за душі померлих.
- На Курбан-байрам кожна сім'я має здійснити обряд жертвопринесення. Це може бути барана, бик, корова, вівця, коза. Втім, обов'язкою умовою є придбати цих тварин за чесно зароблені кошти.
- Одна родина має принести в жертву одну тварину. М'ясо слід розділити на три частини: одну – дають нужденним, другу – будуть їсти близькі, третю – залишають в сім'ї.
- Не дозволяється виконувати роботу по дому. Треба концентруватись на молитвах.