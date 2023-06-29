У другому літньому місяці є лише одне офіційне свято – День української державності. Воно припадає на 28 липня. Втім, вихідного у цей не буде, адже в Україні продовжили воєнний стан до 18 серпня 2023. А які ще свята відбудуться у липні 2023 року – підкаже 24 Канал.

До теми Православний календар на липень: свята, про які мають пам'ятати християни

Зазначимо, що у приватних компаніях роботодавці на власний розсуд можуть призначати неробочі дні.

Календар свят на липень 2023

  • 1 липня – День архітектури України, День державного реєстратора.
  • 2 липня – День податківця України, День Військово-Морських Сил України.
  • 4 липня – День судового експерта.
  • 6 липня – День військ ППО Збройних Сил України.


ППО ЗСУ / Фото dev.ua

  • 7 липня – День працівника природно-заповідної справи.
  • 8 липня – День сім’ї в Україні.
  • 9 липня – День рибалки.
  • 11 липня – Всесвітній день народонаселення.
  • 12 липня – Всесвітній день бортпровідника.
  • 16 липня – День бухгалтера, День працівників металургійної та гірничодобувної промисловості.
  • 18 липня – Міжнародний день Нельсона Мандели.
  • 28 липня – День Української Державності, День хрещення Київської Русі - України, День системного адміністратора, Міжнародний день боротьби з вірусними гепатитами, День PR-спеціаліста.
  • 30 липня – День працівників торгівлі, День флоту України.