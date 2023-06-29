У другому літньому місяці є лише одне офіційне свято – День української державності. Воно припадає на 28 липня. Втім, вихідного у цей не буде, адже в Україні продовжили воєнний стан до 18 серпня 2023. А які ще свята відбудуться у липні 2023 року – підкаже 24 Канал.

До теми Православний календар на липень: свята, про які мають пам'ятати християни

Зазначимо, що у приватних компаніях роботодавці на власний розсуд можуть призначати неробочі дні.

Календар свят на липень 2023

1 липня – День архітектури України, День державного реєстратора.

– День архітектури України, День державного реєстратора. 2 липня – День податківця України, День Військово-Морських Сил України.

– День податківця України, День Військово-Морських Сил України. 4 липня – День судового експерта.

– День судового експерта. 6 липня – День військ ППО Збройних Сил України.



ППО ЗСУ / Фото dev.ua