У церковному календарі на липень є кілька значущих подій. Сюди відноситься свято Петра і Павла, Різдво Іоанна Предтечі, а ще Петрів піст. Які ще пам'ятні дати припадають на липень 2023 року – розкаже 24 Канал.

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Православний календар на липень 2023

1 липня – мученика Леонтія.

2 липня – Всіх святих українського народу; апостола Іуди, брата Господнього.

3 липня – священномученика Мефодія, єпископа Патарського.

4 липня – мученика Юліана Тарсійського.

5 липня – священномученика Євсевія, єпископа Самосатського.

6 липня - мучениці Агрипини; Володимирської ікони Божої Матері.

7 липня – Різдво Іоанна Предтечі.



Різдво Іоанна Предтечі / Фото "Православна Волинь"

8 липня – преподобномучениці Февронії.

9 липня – преподобного Давида Солунського.

10 липня – преподобного Самсона.

11 липня – перенесення мощей безсрібників Кіра та Іоанна, останній день Петрового посту.

12 липня – святих первоверховних апостолів Петра й Павла.



Петро й Павло / Фото Risu.ua

13 липня – Собор 12-ти апостолів.

14 липня – безсрібників та чудотворців Косми і Даміана.

15 липня – Покладання ризи Пресвятої Богородиці у Влахерні.

16 липня – мученика Якінта і святого Анатолія, патріарха Цареградського.

17 липня – священномученика Павла Гольдича, святого Андрія, єпископа Критського і преподобної Марти.

18 липня – преподобного Афанасія Афонського; ікони Божої Матері "Домобудівниця".

19 липня – преподобного Сисоя Великого.

20 липня – преподобних Фоми та Акакія.

21 липня – великомученика Прокопія.

22 липня – священномученика Панкратія, єпископа Тавроменійського.

23 липня – преподобного Антонія Печерського.

24 липня – блаженної княгині Ольги й мучениці Євфимії.



Свята Ольга / Фото Mefodiy.org.ua

25 липня – мучеників Прокла й Ілларія і преподобного Михайла Малеїна.

26 липня – преподобного Стефана Савваїта й Собор архангела Гавриїла.

27 липня – апостола Акіли.

28 липня – святого князя Володимира Великого та мучеників Кирила і Юдіти.

29 липня – священномученика Атеногена й 10 його учнів.

30 липня – великомучениці Марини.

31 липня – мучеників Якінта й Еміліана.