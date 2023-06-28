У церковному календарі на липень є кілька значущих подій. Сюди відноситься свято Петра і Павла, Різдво Іоанна Предтечі, а ще Петрів піст. Які ще пам'ятні дати припадають на липень 2023 року – розкаже 24 Канал.
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Православний календар на липень 2023
1 липня – мученика Леонтія.
2 липня – Всіх святих українського народу; апостола Іуди, брата Господнього.
3 липня – священномученика Мефодія, єпископа Патарського.
4 липня – мученика Юліана Тарсійського.
5 липня – священномученика Євсевія, єпископа Самосатського.
6 липня - мучениці Агрипини; Володимирської ікони Божої Матері.
7 липня – Різдво Іоанна Предтечі.
Різдво Іоанна Предтечі / Фото "Православна Волинь"
8 липня – преподобномучениці Февронії.
9 липня – преподобного Давида Солунського.
10 липня – преподобного Самсона.
11 липня – перенесення мощей безсрібників Кіра та Іоанна, останній день Петрового посту.
12 липня – святих первоверховних апостолів Петра й Павла.
Петро й Павло / Фото Risu.ua
13 липня – Собор 12-ти апостолів.
14 липня – безсрібників та чудотворців Косми і Даміана.
15 липня – Покладання ризи Пресвятої Богородиці у Влахерні.
16 липня – мученика Якінта і святого Анатолія, патріарха Цареградського.
17 липня – священномученика Павла Гольдича, святого Андрія, єпископа Критського і преподобної Марти.
18 липня – преподобного Афанасія Афонського; ікони Божої Матері "Домобудівниця".
19 липня – преподобного Сисоя Великого.
20 липня – преподобних Фоми та Акакія.
21 липня – великомученика Прокопія.
22 липня – священномученика Панкратія, єпископа Тавроменійського.
23 липня – преподобного Антонія Печерського.
24 липня – блаженної княгині Ольги й мучениці Євфимії.
Свята Ольга / Фото Mefodiy.org.ua
25 липня – мучеників Прокла й Ілларія і преподобного Михайла Малеїна.
26 липня – преподобного Стефана Савваїта й Собор архангела Гавриїла.
27 липня – апостола Акіли.
28 липня – святого князя Володимира Великого та мучеників Кирила і Юдіти.
29 липня – священномученика Атеногена й 10 його учнів.
30 липня – великомучениці Марини.
31 липня – мучеників Якінта й Еміліана.