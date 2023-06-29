Во втором летнем месяце есть только один официальный праздник – День украинской государственности. Оно выпадает на 28 июля. Впрочем, выходного в этот не будет, ведь в Украине продлили военное положение до 18 августа 2023 года. А какие еще праздники состоятся в июле 2023 года подскажет 24 Канал.
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Отметим, что в частных компаниях работодатели по своему усмотрению могут назначать нерабочие дни.
Календарь праздников на июль 2023
- 1 июля – День архитектуры Украины, День государственного регистратора.
- 2 июля – День налоговика Украины, День Военно-Морских Сил Украины.
- 4 июля – День судебного эксперта.
- 6 июля – День войск ПВО Вооруженных Сил Украины.
ПВО ВСУ / Фото dev.ua
- 7 июля – День работника природно-заповедного дела.
- 8 июля – День семьи в Украине.
- 9 июля – День рыбака.
- 11 июля – Всемирный день народонаселения.
- 12 июля – Всемирный день бортпроводника.
- 16 июля – День бухгалтера, День работников металлургической и горнодобывающей промышленности.
- 18 июля – Международный день Нельсона Манделы.
- 28 июля – День Украинской Государственности, День крещения Киевской Руси – Украины, День системного администратора, Международный день борьбы с вирусными гепатитами, День PR-специалиста.
- 30 июля – День работников торговли, День флота Украины.