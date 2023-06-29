Курбан-байрам отмечают в честь окончания паломничества мусульман в Мекку, в священную Каабу. В 2023 году его празднуют с 28 июня по 2 июля. Какая история и традиции этого дня – подскажет 24 Канал.

Вы пропустили Какие праздники приходятся на июль: будут ли дополнительные выходные

История праздника

Курбан-байрам ввели, чтобы почтить жертвоприношение исламского пророка Ибрагима. Последний получил от Ангела повеление принести в жертву своего сына в честь Аллаха. Человек был в большом затруднении и глубоко страдал, но он подчинился воле Бога. За его преданность, в момент Аллах заменил сына на барана. В то же время благодаря этому сын пророка был спасен.

Для мусульман это событие – праздник жертвоприношения, а также паломничества в Мекку – город, который называют "колыбелью" исламской веры. Утверждается, что такое путешествие в течение жизни должен пройти каждый истинный мусульманин.

Традиции Курбан-байрама

За день до события последователи ислама держат пост, а ночью – молятся. Перед восходом солнца проводят омовение, выбирают праздничную одежду и решают в мечеть на службу. Также мусульмане идут на кладбище, чтобы помолиться о душах умерших.