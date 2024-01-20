3 цілющі розчини, які допоможуть відновити зів'ялу орхідею

Неприємно, коли орхідея починає в'янути. Адже квітка гарно прикрашає оселю. Однак до цього часто призводить неправильний догляд.

Наприклад, якщо поставити рослину під прямі сонячні промені, то може зів'янути листя. А нестача вологи призводить до сухості. Як врятувати орхідею, яка починає в'янути, читайте у матеріалі.

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Перевірка коренів

Часто орхідея в'яне через пошкоджені корені. Їх потрібно видалити, якщо помітили жовтизну, потемніння та м'якість. В іншому випадку, рослина може загинути. Якщо коріння здорове, то воно має яскраво-зелений колір. Крім того, досить пружне.

Обробка зрізів

Після видалення пошкодженого коріння, потрібно обов'язково обробити зрізи, інакше рослина може інфікуватися. Це роблять за допомогою марганцю, хлоргексидину, зеленки, перекису водню, активованого вугілля або фундазолу.

Теплиця зі скла

Після обрізки коріння, орхідея слабне. Тому її варто на деякий час поставити у теплицю зі скла. Споруда повинна стояти у теплому місці, куди потрапляє достатньо світла. Також там має бути хороша вологість, а температура повітря – +22-28 градусів.

Як відновити зів'ялу орхідею / Фото Pexels

Мох сфагнум

Сфагнум може врятувати орхідею, якщо довелося позбутися великої кількості пошкоджених коренів. Зокрема, він допомагає вирости новим. Ця рослина добре поглинає вологу та захищає орхідею від хімічних речовин. Перед тим, як додавати сфагнум, його потрібно продезінфікувати окропом. Під мох обов'язково необхідно насипати керамзит.

Бурштинова кислота та цукрова вода

Зміцнити імунітет, позбутися токсинів, підсилити ріст та підживити орхідею допоможе бурштинова кислота. Налийте в посудину 1 літр теплої води та додайте туди 1 таблетку. Розчином варто обприскати пошкоджені ділянки рослини.

Покращити розвиток орхідеї також може цукор: 1 чайну ложку продукту потрібно розчинити в 1 літрі води. Цим засобом варто обприскувати та протирати листочки.

Часникова вода

Відновити орхідею також може розчин з часнику: покладіть 1 зубчик у блендер, додайте туди 500 мілілітрів води та добре зблендеруйте. Коли засіб буде готовий, протирайте ним листя рослини з обох боків. Також у розчині варто змочити коріння – достатньо 10 хвилин. Часникова вода перешкоджає появі шкідників та грибкових хвороб.