К примеру, если поставить растение под прямые солнечные лучи, то может увядать листья. А недостаток влаги приводит к сухости. Как спасти орхидею, которая начинает увядать, читайте в материале.

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Проверка корней

Часто орхидея увядает из-за поврежденных корней. Их следует удалить, если заметили желтизну, потемнение и мягкость. В противном случае, растение может погибнуть. Если корни здоровые, то они имеют ярко-зеленый цвет. Кроме того, достаточно упругие.

Обработка срезов

После удаления поврежденных корней нужно обязательно обработать срезы, иначе растение может инфицироваться. Это делают с помощью марганца, хлоргексидина, зеленки, перекиси водорода, активированного угля или фундазола.

Теплица из стекла

После обрезки корней орхидея слабеет. Поэтому ее следует на время поставить в теплицу из стекла. Сооружение должно стоять в теплом месте, куда попадает достаточно света. Также там должна быть хорошая влажность, а температура воздуха – +22-28 градусов.

Как восстановить увядшую орхидею / Фото Pexels

Мох сфагнум

Сфагнум может спасти орхидею, если пришлось избавиться от большого количества поврежденных корней. В частности, он помогает вырасти новым. Это растение хорошо впитывает влагу и защищает орхидею от химических веществ. Перед тем как добавлять сфагнум, его нужно продезинфицировать кипятком. Под мох обязательно необходимо насыпать керамзит.

Янтарная кислота и сахарная вода

Укрепить иммунитет, избавиться от токсинов, усилить рост и подкормить орхидею поможет янтарная кислота. Налейте в сосуд 1 литр теплой воды и добавьте 1 таблетку. Раствором следует опрыскать поврежденные участки растения.

Улучшить развитие орхидеи может сахар: 1 чайную ложку продукта нужно растворить в 1 литре воды. Этим средством следует опрыскивать и протирать листики.

Чесночная вода

Восстановить орхидею также может раствор из чеснока: положите 1 зубчик в блендер, добавьте туда 500 миллилитров воды и хорошо сблендеруйте. Когда средство будет готово, протирайте им листья растения с обеих сторон. Также в растворе следует смочить корни – достаточно 10 минут. Чесночная вода препятствует появлению вредителей и грибковых заболеваний.