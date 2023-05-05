Що посадити біля буряків на грядці: 8 овочів, які покращать урожай

5 травня 2023, 11:32
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Буряк займає провідне місце серед овочів на українських столах. З нього варять борщ, готують салати та соки. На городі – він також обов'язковий мешканець. А от що посадити біля буряків на грядці – читайте далі.

Без буряка неможливо уявити будь-який город в Україні. Адже його активно використовують до різних страв: борщ, салати, закуски, смузі. Тому його часто саджають на своїх городах. А що посадити біля буряків для гарного врожаю – підкаже 24 Канал.

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Що посадити біля буряків

Існує кілька рослин, які можна посадити поруч з буряками на грядці, щоб покращити урожайність та запобігти шкідникам.

  • Зокрема, морква. Цей овоч та буряк з одного виду, тому вони добре взаємодіють один з одним. Вони допомагають одне одному зберігати вологу та живлення в ґрунті, а також взаємно захищатись від деяких шкідників.


Морква / Фото Canva

  • Капуста є хорошим вибором для висадки поруч з буряками. Вона може допомогти захистити буряки від сонця та вітру, а також боротися з комахами.


Капуста / Фото Canva

  • Салат – також підходить для висадки поруч з буряками. Він не тільки допоможе зберегти вологу та живлення в ґрунті, але й додасть свіжості вашому городу.


Салат / Фото Asterias

  • Петрушка. Це ще один гарний варіант для висадки біля буряків. Вона може захистити буряки від деяких шкідників та хвороб, а також покращити їхній смак.


Петрушка / Фото Canva

  • Цибуля. Вона може бути корисною для буряків, оскільки також допомагає боротися зі шкідниками. Щобільше цибуля збільшує врожайність буряків.


Цибуля / Фото Canva

  • Селера. Їй потрібно багато вологи, водночас буряк може забрати зайву воду із землі, що допоможе їм краще розвиватись.


Селера / Фото Canva

  • Горох може забезпечити бурякам необхідну азотисту суміш, що допоможе їм рости.


Горох / Фото Canva

  • Редис може бути корисним для буряків, оскільки його швидкий ріст допоможе позбутися бур'янів та інших рослин, які конкурують з буряками за простір та добрива.


Редиска / Фото Canva

Автор: Вікторія Козар