Що посадити біля буряків на грядці: 8 овочів, які покращать урожай
5 травня 2023, 11:32Читать новость на русском
Буряк займає провідне місце серед овочів на українських столах. З нього варять борщ, готують салати та соки. На городі – він також обов'язковий мешканець. А от що посадити біля буряків на грядці – читайте далі.
Без буряка неможливо уявити будь-який город в Україні. Адже його активно використовують до різних страв: борщ, салати, закуски, смузі. Тому його часто саджають на своїх городах. А що посадити біля буряків для гарного врожаю – підкаже 24 Канал.
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Що посадити біля буряків
Існує кілька рослин, які можна посадити поруч з буряками на грядці, щоб покращити урожайність та запобігти шкідникам.
- Зокрема, морква. Цей овоч та буряк з одного виду, тому вони добре взаємодіють один з одним. Вони допомагають одне одному зберігати вологу та живлення в ґрунті, а також взаємно захищатись від деяких шкідників.
- Капуста є хорошим вибором для висадки поруч з буряками. Вона може допомогти захистити буряки від сонця та вітру, а також боротися з комахами.
- Салат – також підходить для висадки поруч з буряками. Він не тільки допоможе зберегти вологу та живлення в ґрунті, але й додасть свіжості вашому городу.
- Петрушка. Це ще один гарний варіант для висадки біля буряків. Вона може захистити буряки від деяких шкідників та хвороб, а також покращити їхній смак.
- Цибуля. Вона може бути корисною для буряків, оскільки також допомагає боротися зі шкідниками. Щобільше цибуля збільшує врожайність буряків.
- Селера. Їй потрібно багато вологи, водночас буряк може забрати зайву воду із землі, що допоможе їм краще розвиватись.
- Горох може забезпечити бурякам необхідну азотисту суміш, що допоможе їм рости.
- Редис може бути корисним для буряків, оскільки його швидкий ріст допоможе позбутися бур'янів та інших рослин, які конкурують з буряками за простір та добрива.