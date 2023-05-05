Без буряка неможливо уявити будь-який город в Україні. Адже його активно використовують до різних страв: борщ, салати, закуски, смузі. Тому його часто саджають на своїх городах. А що посадити біля буряків для гарного врожаю – підкаже 24 Канал.

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Що посадити біля буряків

Існує кілька рослин, які можна посадити поруч з буряками на грядці, щоб покращити урожайність та запобігти шкідникам.

Зокрема, морква. Цей овоч та буряк з одного виду, тому вони добре взаємодіють один з одним. Вони допомагають одне одному зберігати вологу та живлення в ґрунті, а також взаємно захищатись від деяких шкідників.



Морква / Фото Canva

Капуста є хорошим вибором для висадки поруч з буряками. Вона може допомогти захистити буряки від сонця та вітру, а також боротися з комахами.



Капуста / Фото Canva

Салат – також підходить для висадки поруч з буряками. Він не тільки допоможе зберегти вологу та живлення в ґрунті, але й додасть свіжості вашому городу.



Салат / Фото Asterias

Петрушка. Це ще один гарний варіант для висадки біля буряків. Вона може захистити буряки від деяких шкідників та хвороб, а також покращити їхній смак.



Петрушка / Фото Canva

Цибуля. Вона може бути корисною для буряків, оскільки також допомагає боротися зі шкідниками. Щобільше цибуля збільшує врожайність буряків.



Цибуля / Фото Canva

Селера. Їй потрібно багато вологи, водночас буряк може забрати зайву воду із землі, що допоможе їм краще розвиватись.



Селера / Фото Canva

Горох може забезпечити бурякам необхідну азотисту суміш, що допоможе їм рости.



Горох / Фото Canva

Редис може бути корисним для буряків, оскільки його швидкий ріст допоможе позбутися бур'янів та інших рослин, які конкурують з буряками за простір та добрива.



Редиска / Фото Canva