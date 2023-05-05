Без свеклы невозможно представить любой город в Украине. Ведь его активно используют к разным блюдам: борщ, салаты, закуски, смузи. Поэтому его часто сажают на своих огородах. А что посадить возле свеклы для хорошего урожая – подскажет 24 Канал.

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Что посадить возле свеклы

Существует несколько растений, которые можно посадить рядом со свеклой на грядке, чтобы улучшить урожайность и предотвратить вредителей.

В частности, морковь. Это овощ и свекла из одного вида, поэтому они хорошо взаимодействуют друг с другом. Они помогают друг другу сохранять влагу и питание в почве, а также взаимно защищаться от некоторых вредителей.



Морковь / Фото Canva

Капуста является хорошим выбором для высадки рядом со свеклой. Она может помочь защитить свеклу от солнца и ветра, а также бороться с насекомыми.



Капуста / Фото Canva

Салат – также подходит для высадки рядом со свеклой. Он не только поможет сохранить влагу и питание в почве, но и придаст свежести вашему огороду.



Салат / Фото Asterias

Петрушка. Это еще один хороший вариант для высадки у свеклы. Она может защитить свеклу от некоторых вредителей и болезней, а также улучшить ее вкус.



Петрушка / Фото Canva

Лук. Она может быть полезна для свеклы, поскольку также помогает бороться с вредителями. Больше лук увеличивает урожайность свеклы.



Лук / Фото Canva

Сельдерей. Ей нужно много влаги, в то же время свекла может забрать лишнюю воду из земли, что поможет им лучше развиваться.



Сельдерей / Фото Canva

Горох может обеспечить свеклу необходимую азотистую смесь, которая поможет им расти.



Горох / Фото

Редис может быть полезным для свеклы, поскольку ее быстрый рост поможет избавиться от сорняков и других растений, конкурирующих со свеклой за пространство и удобрения.



Редис / Фото Canva