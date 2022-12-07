Як проявити любов та піклування: 8 подарунків для дітей від українських брендів
Новорічні та різдвяні свята цьогоріч пройдуть без пишних гулянь. Але завдяки мужнім воїнам, як захищають Україну від загарбників, ми маємо можливість піклуватися про рідних та близьких, збираючи їх у домашньому колі. Ще ніколи не було так важливо проявляти увагу до всіх, кого любимо.
Саме тому цього року ми особливо ретельно обираємо подарунки: вони грітимуть та підтримуватимуть навіть у найскладніші часи. Разом з проєктом "Всі. Свої" 24 канал склав три добірки подарунків від українських брендів: сьогодні ділимось списком для дітей.
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Одяг для дому
Хтось запам’ятає цю зиму як час тривог та відключень електрики. Хтось – як час свічок, генераторів та повербанків. А хтось – як час теплої піжами, обіймів та улюбленої казки на ніч. Щоб зробити ці спогади приємнішими, радимо подарувати дітям класний домашній одяг з веселими принтами: такий є у бренда CHARIVNI. Костюми та світшоти з тваринами, комахами та ягідками точно стануть улюбленими у ваших малюків.
Одяг для дітей на свята / Фото пресслужби
Ігри
Ми стали більше часу проводити офлайн – це ще один приємний "бонус" відключень електроенергії. І цей час багато хто із задоволенням присвячує настільним іграм. Величезний вибір розвиваючих ігор для дітей та дорослих є в українського видавництва Kilogames. Вони видають українських авторів, а також перекладають світові хіти українською мовою. В асортименті – відомі "Тераформування Марса" (Terraforming Mars), "Коріння" (Root), "Цей дивовижний світ" (It's a wonderful world), "Сіміло" (Similo) та інші.
Розвиваючі ігри для дітей / Фото пресслужби
Солодощі
Шоколад на меду, крафтові цукерки, натуральна пастила, шоколадна арахісова паста – усе це можна сміливо додавати у кожен дитячий вішлист. Порадувати малюків (і не тільки) цього року пропонуємо солодощами від ТМ "Жу-жу shop". Більшість продукції бренд виготовляє без цукру, кожна цукерочка – це ручна робота. У виробництві використовують сертифікований мед з власної пасіки, а в шоколаді від "Жу-жу shop" – лише три інгредієнти, тобто він максимально безпечний та натуральний.
Корисні солодощі без цукру / Фото пресслужби
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Декор для кімнати
Прикрасити дитячу кімнату та подарувати нового "друга", який оберігатиме сон малюка – завжди гарна ідея. З цією роллю якнайкраще впораються гноми від Home Gnome. Бренд виготовляє гномиків різних розмірів та кольорів, за різною тематикою: можна підібрати до смаку будь-кому, або й зібрати цілу гномо-родину.
Іграшки, які сподобаються дітям / Фото пресслужби
Подушка
З Україною в серці – це сьогодні не просто слова. Діти дуже переймаються усім, що відбувається: віддають на ЗСУ гроші, які заощаджували на роботів та ляльок, співають українських пісень та ставлять багато питань про історію і культуру держави. А ще – засинають із мріями про мир. Аби сни були дійсно мирні та комфортні, можна подарувати дітлахам подушку в формі Україна з серцем, які можна прикріпити до будь-якого міста нашої країни. Це справжній хіт продажів бренду Pirina — і ми розуміємо, чому.
Затишні подушки для дітей / Фото пресслужби
3D пазли
Зібрати разом горилу, прибульця, Ейнштейна або Снуп Дога – здається, це найкраще, що можна робити зі школярами чи підлітками. Для цього варто придбати на подарунок нестандартні розвиваючі 3D-пазли з переробленого паперу від Cartonic. Вони екологічні, не потребують додаткових інструментів для складання чи спеціальних навичок. І кожному знайдеться за інтересами, бо бренд Cartonic має в асортименті багато цікавих сюжетів.
Цікаві пазли для дітей та дорослих / Фото пресслужби
Блокноти та канцелярія
Ще один безпрограшний варіант подарунка – блокноти, календарі для заміток, планери, листівки, наклейки, граматичні блокноти для вивчення англійської. Усе це люблять: і малюки, і старші діти. Величезний асортимент канцелярії є в Gifty: тут точно оберете красивий, сенсовий і при цьому практичний подарунок.
Барвисті блокноти для важливих записів / Фото пресслужби
Книги
Читати разом з дітьми і для дітей – це, мабуть, найбільша втіха. Тому даруйте книжки щоразу, коли випадає така нагода! І без приводу те даруйте. Тим більше, що в Україні є такі видавництва, як "Каламар": на сайті є неймовірно красиві новорічні та різдвяні книги, книжечки для найменших та для підлітків, книжки та іграшки для розвитку, а також видання про екологію для різного віку. "Діти, які читають, виростуть дорослими, які думають", – впевнені у видавництві. І ми з ними точно погоджуємось!
Найкращі подарунки – книги / Фото пресслужби