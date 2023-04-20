Неправильне сусідство погіршує стан помідор, їхній ріст, знижує урожайність та якість плодів. Збільшується ймовірність зараження їх шкідниками. Тож які овочі не варто садити поряд із помідорами – розкаже 24 Канал.

До теми Ви будете здивовані: які овочі категорично не можна садити біля перцю

Що не можна садити біля помідорів

Найгірше сусідство для помідорів складають горох, цвітна капуста, броколі та кольрабі.

Категорично не підходить помідорам така зелень, як кріп, фенхель і меліса. Зокрема, фенхель зупиняє ріст багатьох овочів, помідорів у тому ж числі.



Фенхель / Фото Canva

Якщо розташувати з південного боку від помідорів кукурудзу та інші високорослі овочі, то овочам бракуватиме сонячного світла. Своєю чергою, це погіршить ріст і розвиток помідорів. Щобільше томати можуть загинути.

Небажане сусідство й з баклажанами, оскільки вони нижчі за помідори й опиняться в їхній тіні. Також ці овочі належать до одного сімейства і їх вражають схожі шкідники та хвороби.

Поганим сусідом помідорам є картопля. Тому що з неї на томати точно перелізуть колорадські жуки.

Цвітна капуста – це ще один невдалий варіант, який не рекомендують садити біля помідорів.

Що можна садити біля помідорів

Найбільше помідори люблять бобові, за винятком гороху. Гарним варіантом буде як не дуже поширена витка квасоля, так і маленька кущова квасоля, невеличкі кущі нуту.

Вдало поєднуються з помідорами цибуля, часник, редиска, морква, пастернак та буряк. Для раннього врожаю будуть актуальними гарбузи й сквош.

Різні види салатів та зелень дуже добре підійдуть для вирощування біля помідорів. Це стосується як грядок, так і теплиці. Оптимальним варіантом буде шпинат, щавель, селера, ромен, рукола, крес-салат.



Урожай помідорів / Фото Canva

З-поміж пряних трав не заважатимуть рости помідорам тим'ян, чабер, шавлія, материнка, орегано та базилік. Спаржа, зелена цибуля і часник відлякують своїм запахом шкідників.

Відлякуватимуть томатну гусінь й огірки, тож їх варто садити поряд із помідорами.

Для збереження врожаю помідорів, стане помічною кропива. Вона продовжує термін зберігання плодів та відлякує шкідників.