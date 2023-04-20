Неправильное соседство усугубляет состояние помидор, их рост, снижает урожайность и качество плодов. Увеличивается вероятность заражения их вредителями. Так какие овощи не стоит сажать рядом с помидорами – расскажет 24 Канал.

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Что нельзя сажать у помидоров

Худшее соседство для помидоров составляют горох, цветная капуста, брокколи и кольраби.

Категорически не подходит помидорам такая зелень, как укроп, фенхель и мелисса. В частности, фенхель останавливает рост многих овощей, помидоров в том же числе.



Фенхель / Фото

Если расположить с южной стороны от помидоров кукурузу и другие высокорослые овощи, то овощам не хватит солнечного света. В свою очередь это ухудшит рост и развитие помидоров. Больше томаты могут погибнуть.

Нежелательно соседство и с баклажанами, поскольку они ниже помидоров и окажутся в их тени. Также эти овощи принадлежат к одному семейству и поражают подобные вредители и болезни.

Плохим соседом помидорам является картофель. Потому что с нее на томаты точно перелезут колорадские жуки.

Цветная капуста – это еще один неудачный вариант, который не рекомендуют сажать у помидоров.

Что можно сажать у помидоров

Больше всего помидоры любят бобовые, за исключением гороха. Хорошим вариантом будет как не очень распространенная витка фасоль, так и маленькая кустовая фасоль, небольшие кусты нута.

Удачно сочетаются с помидорами лук, чеснок, редис, морковь, пастернак и свёкла. Для раннего урожая будут актуальны тыквы и сквош.

Различные виды салатов и зелени очень хорошо подойдут для выращивания у помидоров. Это касается как грядок, так и теплицы. Оптимальным вариантом будет шпинат, щавель, сельдерей, ромен, руккола, кресс-салат.



Урожай помидоров.

Из пряных трав не будут мешать расти помидорам тимьян, чабер, шалфей, душица, орегано и базилик. Спаржа, зеленый лук и чеснок отпугивают своим запахом вредителей.

Будут отпугивать томатную гусеницу и огурцы, поэтому их следует сажать рядом с помидорами.

Для сохранения урожая помидоров, станет нужной крапива. Она продлевает срок хранения плодов и отпугивает вредителей.