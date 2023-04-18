Ви будете здивовані: які овочі категорично не можна садити біля перцю
Тим людям, які хочуть зекономити місце на грядці, потрібно знати, які овочі не можна садити поряд. Адже вони просто не дадуть одне одному розвиватися. Зокрема, йдеться про перець. З чим можна і не можна його садити – читайте далі.
Перець – популярний овоч в Україні, який відрізняється солодкуватим присмаком. Його часто використовують до різних страв. Городники часто думають, що можна садити біля перцю, а що – небажано. 24 Канал допоможе розібратися.
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Що не можна садити біля перцю
Заборонено садити поряд із перцем капусту. Неважливо яку: білокачанну, брюссельську або капусту романеска. Тому що вона швидко виведе воду її з ґрунту. У такому випадку перець не доотримає потрібної вологи й корисних речовин.
Сюди ж відносять огірки й буряк. Вони люблять воду, і тоді перці матимуть забагато води. Це не сприятиме врожайності.
Що не можна садити біля перцю / Фото Pexels
Горох може обвивати стебла і це заважатиме росту перцю. Також не зможуть дозріти й плоди. У такому сусідстві може завестися грибкова хвороба. Це зробить ситуацію ще гіршою. Нема сенсу так ризикувати ймовірним врожаєм.
Коли кріп виростає, переважно не заважає розвитку іншим овочам. Проте, тільки не з перцями. Тому що тоді кріп закриватиме сонце, роблячи тінь. Через це плоди перцю не до кінця сформуються і не виростуть. Також можуть з'явитися усілякі шкідники.
Не сприяють росту й розвитку перцю картопля, баклажан і помідори. Тому що вони підхоплюють ті самі хвороби.
Що можна садити
- Біля перцю на грядці найкраще росте зелень. Сюди відноситься базилік та коріандр. Поряд із перцем можна садити понад 50 видів базиліку. Існує два види базиліку: овочевий (класичний, гвоздичний) та солодкий (лимонний, м'ятний, карамельний). Ріст базиліку біля перцю робить його смак більш вираженим і насиченим.
- Коріандр має специфічний запах і це допоможе відлякати різних комах і шкідників, особливо попелицю.
- Петрушка, орегано, зелена цибуля і майоран будуть дуже гарними сусідами перцю. Болгарський перець ніяк не буде шкодити розвитку цієї культури.