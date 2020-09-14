Старша донька знаменитої української співачки Олі Полякової любить привертати до себе увагу. Раніше Маша розбурхувала мережу відвертими світлинами з глибоким декольте, а тепер опублікувала відео з ванної кімнати, на якому позує оголеною.

На своїй особистій сторінці в інстаграмі Маша Полякова опублікувала відверте відео, у якому співає пісню у ванній та поливає себе душовим шлангом.

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"Як вам таке естетичне відео?", – запитала Маша у своїх підписників.

Варто зауважити, що за дівчиною стежить майже 160 тисяч фоловерів. Прихильникам таке відео не сподобалося, тож вони засипали акаунт Маші негативними відгуками.

"Немає слів", "Ти тупо відкриваєш рот як риба", "Не позор свою маму", "Мала ще для таких відео", "Яке майбутнє нас чекає з такою молоддю?", "Боже, слова вивчи", "Вибач, але твоя мама не проти такого?", – написали фоловери в коментарях.

Що цікаво, співачка Оля Полякова бачила це відео та навіть прокоментувала його. "Маша, йди спати. Завтра в школу", – написала виконавиця під новим дописом своєї дочки. До коментарів також долучилася Даша Астаф'єва, яка зазначила, що "зараз би віддала все на світі заради такого коментаря мами".

Зі слів Олі Полякової, вона дуже демократична мама. До всього ставиться з розумінням та навіть навчила доньку цілуватися.