Старша донька співачки Олі Полякової давно живе публічним життям. Марія зустрічається з бойфрендом, ім'я якого поки не розсекретила, проте вперше показала його обличчя публіці. Хлопець підтримував дівчину в лікарні, адже вона зламала палець й тепер змушена пересуватись з гіпсом на нозі.

Якщо одні діти знаменитих батьків відмовляються від уваги преси й публіки, обираючи життя подалі від камер, то інші – будують свою кар'єру на іменах успішних мам і тат. Марія Полякова обрала другий шлях й активно розвиває особистий блог в соціальних мережах. Донька артистки в інстаграмі вперше опублікувала фото зі своїм бойфрендом, на яких засвітила обличчя залицяльника.

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15-річна дівчина вже кілька місяців зустрічається з хлопцем. Раніше в мережі було лише одне спільне фото пари, проте останні два дні вони провели разом, однак без курйозів не обійшлось. Закохані прогулювались вечірнім Києвом, а вдень потрапили під дощ. Проте вікенд завершився в одній з лікарень столиці, адже Марія Полякова зламала палець на правій нозі.

У клініці дівчину підтримував хлопець, ім'я якого вона наразі залишає в таємниці. Проте навіть у такій ситуації пара знайшла місце для розваг. Юнак катав Машу з гіпсом на нозі коридорами лікарні на візку. Подробиці травматичного інциденту вона залишила в таємниці.



Маша Полякова з бойфрендом / Фото Instagram / @mashapolyakova



Маша Полякова з бойфрендом / Фото Instagram / @mashapolyakova



Маша Полякова з бойфрендом / Фото Instagram / @mashapolyakova Маша Полякова з бойфрендом / Фото Instagram / @mashapolyakova