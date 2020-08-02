Старшая дочь певицы Оли Поляковой давно живет публичной жизнью. Мария встречается с бойфрендом, имя которого пока не рассекретила, однако впервые показала его лицо публике. Парень поддерживал девушку в больнице, ведь она сломала палец и теперь вынуждена передвигаться с гипсом на ноге.

Если одни дети знаменитых родителей отказываются от внимания прессы и публики, выбирая жизнь подальше от камер, то другие – строят свою карьеру на именах успешных мам и пап. Мария Полякова выбрала второй путь и активно развивает личный блог в социальных сетях. Дочь артистки в инстаграме впервые опубликовала фото со своим бойфрендом, на которых засветила лицо ухажера.

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15-летняя девушка уже несколько месяцев встречается с парнем. Ранее в сети было лишь одно совместное фото пары, однако последние два дня они провели вместе, но без курьезов не обошлось. Влюбленные прогуливались по вечернему Киеву, а днем попали под дождь. Однако уикенд завершился в одной из больниц столицы, ведь Мария Полякова сломала палец на правой ноге.

В клинике девушку поддерживал парень, имя которого она пока оставляет в тайне. Однако даже в такой ситуации пара нашла место для развлечений. Юноша катал Машу с гипсом на ноге по коридорам больницы на коляске. Подробности травматического инцидента она оставила в тайне.

Маша Полякова с бойфрендом / Фото Instagram / @mashapolyakova

Маша Полякова з бойфрендом / Фото Instagram / @mashapolyakova