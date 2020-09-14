Старшая дочь знаменитой украинской певицы Оли Поляковой любит привлекать к себе внимание. Ранее Маша будоражила сеть откровенными фотографиями с глубоким декольте, а теперь опубликовала видео из ванной комнаты, на котором позирует обнаженной.

На своей личной странице в инстаграме Маша Полякова опубликовала откровенное видео, в котором поет песню в ванной и поливает себя душевым шлангом.

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"Как вам такое эстетическое видео?", – спросила Маша у своих подписчиков.

Стоит заметить, что за девушкой следят почти 160 тысяч фолловеров. Поклонникам такое видео не понравилось, поэтому они засыпали аккаунт Маши негативными отзывами.

"Нет слов", "Ты тупо открываешь рот как рыба", "Не позорь свою маму", "Мала еще для таких видео", "Какое будущее нас ждет с такой молодежью?", "Боже, слова выучи", "Извини, но твоя мама не против такого?", – написали фолловеры в комментариях.

Что интересно, певица Оля Полякова видела это видео и даже прокомментировала его. "Маша, иди спать. Завтра в школу", – написала исполнительница под новой заметкой своей дочери. К комментариям также присоединилась Даша Астафьева, которая отметила, что "сейчас бы отдала все на свете ради такого комментария мамы".

По словам Оли Поляковой, она очень демократичная мама. Ко всему относится с пониманием и даже научила дочь целоваться.