Світська левиця Кім Кардашян вирішила з розмахом відсвяткувати 40-річчя. Вона орендувала острів та насолоджувалась відпочинком на пляжі. Кім встигала влаштовувати й відверті фотосесії, приміряючи купальники та мінісукні.

Американська знаменитість та зірка реаліті-шоу Кім Кардашян досі поширює в соціальних мережах фото та відео зі свого незабутнього дня народження. Цього разу зірка опублікувала відверті фото з сестрою Кортні в інстаграм-профілі.

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Сестри Кардашян позували перед камерою на тлі величезних святковвих кульок. Для відвертого образу Кім приміряла золотисту мінісукню з білими вставками, відвертим декольте та вирізами на талії. Пікантний образ доповнювали золотисті босоніжки та масивні сережки-кільця. Кім похизувалась пишними грудьми та тонкою талією. Вона додала фото перчинки, розпустивши хвилясте волосся й зробивши яскравий макіяж. Зірка підкреслила очі коричневими тінями, а губи нафарбувала персиковим блиском.

Натомість Кортні Кардашян теж не втратила можливості еротично показати груди та стрункі ніжки. Вона вдягнула екстремально коротку сукню з сріблястих вставок, що мерехтіли на світлі. Жінка підібрала схоже взуття та так само вклала довге волосся хвилями. Кортні також нафарбувала очі та губи, додавши фото пікантності.

На одному з кадрів сестри еротично дивляться в об'єктив, а на іншому усміхаються. Світлини сексапільних Кардашян розбурхали мережу та набрали за день більше 3 мільйонів вподобань від активних шанувальників.



Кім та Кортні Кардашян / Instagram / @kimkardashian



Кім та Кортні Кардашян / Instagram / @kimkardashian