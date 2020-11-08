Светская львица Ким Кардашян решила с размахом отпраздновать 40-летие. Она арендовала остров и наслаждалась отдыхом на пляже. Ким успевала устраивать и откровенные фотосессии, примеряя обувь и мини-платья.

Американская знаменитость и звезда реалити-шоу Ким Кардашян до сих пор распространяет в социальных сетях фото и видео с незабываемого дня рождения. На этот раз звезда опубликовала откровенные фото с сестрой Кортни в инстаграм-профиле.

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Сестры Кардашян позировали перед камерой на фоне огромных праздничных шариков. Для откровенного образа Ким примерила золотистое мини-платье с белыми вставками, откровенным декольте и вырезами на талии. Пикантный образ дополняли золотистые босоножки и массивные серьги-кольца. Ким похвасталась пышной грудью и тонкой талией. Она добавила фото перчинки, распустив волнистые волосы и сделав яркий макияж. Звезда подчеркнула глаза коричневыми тенями, а губы накрасила персиковым блеском.

Кортни Кардашян тоже не потеряла возможности эротично показать грудь и стройные ножки. Она надела экстремально короткое платье из серебристых вставок, мерцающих на свету. Женщина подобрала похожую обувь и так же уложила длинные волосы волнами. Кортни также накрасила глаза и губы, добавив фото пикантности.

На одном из кадров сестры эротично смотрят в объектив, а на другом улыбаются. Фотографии сексуальных Кардашян взбудоражили сеть и набрали за день более 3 миллионов лайков от активных поклонников.



Ким и Кортни Кардашян / Instagram / @kimkardashian



Ким и Кортни Кардашян / Instagram / @kimkardashian