Мільйони кіноманів очікують на продовження популярного серіалу "Відьмак". Досі представники стрімінгової компанії Netflix тримали інтригу щодо сюжету, однак 5 жовтня у мережі з'явились ексклюзивні деталі та фото з 2 сезону стрічки.

Сюжет 2 сезону "Відьмака"

Як передає Comic Book, у Великій Британії ще тривають зйомки "Відьмака 2". Та довго тримати інтригу представники Netflix не стали і після презентації перших фото головного героя Геральта поділились деталями стрічки.

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Так, згідно з анонсом, у 2 сезоні події розвиватимуться після кровопролитної битви під Содденом. Геральт із Рівії прибув на місце бою наприкінці протистояння, тому був впевнений, що відьма Йенніфер померла в нерівному бою. Однак із книг відомо, що вона зуміла вижити, а тому всі глядачі в очікуванні епізодів, коли ці головні герої зустрінуться після розлуки.

Водночас Геральт почне виконувати свою місію та забере Ціріллу у безпечне місце. Він почне навчати дівчинку майстерності відьмаків та покаже їй край, де виріс. Автори проєкту хочуть показати наставника Весемира та більше розкрити секретів минулого Відьмака. Цірілла покаже свою могутність, а тому стародавній ельф Аваллак'х і злий чарівник Вільгефорц влаштують полювання на дівчинку.

Поки королі, ельфи, люди і демони континенту прагнуть до переваги за його стінами, Геральт повинен уберегти дівчину від чогось значно небезпечнішого – таємничої сили, яка в ній живе, – анонсує Netflix.

Як виглядатимуть герої "Відьмака 2"

Наразі представники стрімінгової платформи не квапляться презентувати тизери. Натомість у мережі з'явились перші фото головних героїв – Геральта і Цірілли.

На промо-кадрах актор Генрі Кавілл позував у нових обладунках, на яких навіть показали його рельєфне тіло. Таким чином стилісти хотіли зробити акцент на його сексуальності. Окрім цього, у головного героя з'явились кількашарові наплічники, які мають ефектно виглядати у сценах бою.

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А от Ціріллі, яку зіграла Фрейя Аллан, позувала перед камерою не у вбранні княжної. Для вивчення майстерності відьмаків вона перевтілилась в одного з учнів Весемира, а тому постала перед кіноманами у штанах і шкіряній камізельці.

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