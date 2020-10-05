Поки у Великій Британії тривають зйомки 2 сезону "Відьмака", його автори вирішили підігріти цікавість публіки до стрічки. На фото вони показали, як зміниться головний герой Геральт із Рівії. І, зазначимо, обладунки Відьмака виглядатимуть ефектніше, аніж в попередній частині стрічки.

Перші фото представники серіалу опублікували в інстаграмі. Світлини поширив і виконавець головної ролі – актор Генрі Кавілл.

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На кадрах видно, що Відьмак носитиме інші обладунки, прикрашені мідними кнопками та кількашаровими наплічниками. Ймовірно, таким модернізованим оснащенням автори серіалу хочуть підкреслити, що у 2 сезоні на Геральта із Рівії чекає ще небезпечніша боротьба та поєдинки.



Головний герой серіалу "Відьмак 2" / Фото Instagram / @henrycavill



Як виглядатиме Відьмак у 2 сезоні / Фото Instagram / @henrycavill

Цікаво, що у 1 сезоні Геральт мав інший вигляд. За словами директора по костюмах Тіма Аслана, тоді автори проєкту хотіли зробити образ Відьмака не сучасним, але водночас сексуальним.

"Ми почали з книжкових описів. Я також вивчив обладунки древніх західних цивілізацій, період Середньовіччя. Чорні обладунки зі шкіри ніколи в такий час не існували, вони були в стародавньому Китаї та Римі. Однак це фентезі, так що тут важливий зовнішній вигляд. Важкі обладунки з шипами з книг звучать чудово, але в реальності дуже непрактичні. Нашим завданням було зробити Геральта сексуальним і диким. Він повинен перемагати всіх на своєму шляху і демонструвати прекрасне тіло. Як я говорив раніше, його костюми і обладунки з часом зносяться через події серіалу, тому він часто змінюватиме зовнішній вигляд. Але у всього цього є певний стиль", – розповів стиліст у своєму блозі.



А ось так Відьмак виглядав у 1 сезоні / Фото Netflix

Що відомо про 2 сезон "Відьмака"

Поки всіх деталей сюжету нового "Відьмака" не розсекречують. Відомо тільки, що Геральт таки зустрів Ціріллу. Тепер він має виконати свою місію та захистити дівчинку від всіх небезпек. Окрім цього, Відьмак буде розгадувати походження надприродних сил княжної, коли на неї полюватимуть могутні маги.

Допоможе головному герою його наставник Весемир та інші відьмаки. Також на захист дівчинки-підлітка стане відьма Йенніфер, яка сприйматиме Ціріллу як власну дитину. Коли ж глядачі побачать перші епізоди "Відьмака 2", поки невідомо.