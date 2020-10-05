Пока в Великобритании продолжаются съемки 2 сезона "Ведьмака", его авторы решили подогреть интерес публики к ленте. На фото они показали, как изменится главный герой Геральт из Ривии. И, отметим, доспехи Ведьмака будут выглядеть эффектнее, чем в предыдущей части ленты.

Первые фото представители сериала опубликовали в инстаграме. Фотографии орубликовал и исполнитель главной роли – актер Генри Кавилл.

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На кадрах видно, что Ведьмак будет носить другие доспехи, украшенные медными кнопками и наплечниками в несколько слоев. Вероятно, таким модернизированным оснащением авторы сериала хотят подчеркнуть, что во 2 сезоне Геральта из Ривии ждет еще более опасная борьба и поединки.

Главный герой сериала "Ведьмак 2" / Фото Instagram / @henrycavill

Как будет выглядеть Ведьмак во 2 сезоне / Фото Instagram / @henrycavill

Интересно, что в 1 сезоне у Геральта был другой вид. По словам директора по костюмам Тима Аслана, тогда авторы проекта хотели сделать образ Ведьмака не современным, но в то же время сексуальным.

"Мы начали с книжных описаний. Я также изучил доспехи древних западных цивилизаций, период Средневековья. Черные доспехи из кожи никогда в такое время не существовали, они были в Древнем Китае и Риме. Однако это фэнтези, так что здесь важен внешний вид. Тяжелые доспехи с шипами из книг звучат великолепно, но в реальности очень непрактичны. Нашей задачей было сделать Геральта сексуальным и диким. Он должен побеждать всех на своем пути и демонстрировать прекрасное тело. Как я говорил ранее, его костюмы и доспехи со временем износятся из-за событий сериала, поэтому он часто будет менять внешний вид. Но у всего этого есть определенный стиль", – рассказал стилист в своем блоге.

А вот так Ведьмак выглядел в 1 сезоне / Фото Netflix

Что известно о 2 сезоне "Ведьмака"

Пока всех деталей сюжета нового "Ведьмака" не рассекречивают. Известно только, что Геральт все-таки встретил Цириллу. Теперь он должен выполнить свою миссию и защитить девочку от всех опасностей. Кроме этого, Ведьмак будет разгадывать происхождение сверхъестественных сил княжны, когда на нее будут охотиться могущественные маги.

Поможет главному герою его наставник Весемир и другие ведьмаки. Также на защиту девочки-подростка станет ведьма Йеннифэр, которая будет воспринимать Цириллу как собственного ребенка. Когда же зрители увидят первые эпизоды "Ведьмака 2", пока неизвестно.