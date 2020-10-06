Миллионы киноманов ожидают продолжения популярного сериала "Ведьмак". До сих пор представители стриминговой компании Netflix держали интригу относительно сюжета, однако 5 октября в мети появились эксклюзивные детали и фото 2 сезона ленты.

Сюжет 2 сезона "Ведьмака"

Как передает Comic Book, в Великобритании еще продолжаются съемки "Ведьмака 2". И долго держать интригу представители Netflix не стали и после презентации первых фото главного героя Геральта поделились деталями ленты.

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Так, согласно анонсу, во 2 сезоне события будут развиваться после кровопролитной битвы под Содденом. Геральт из Ривии прибыл на место боя в конце противостояния, поэтому был уверен, что ведьма Йеннифэр умерла в неравном бою. Однако из книг известно, что она сумела выжить, а потому все зрители в ожидании эпизодов, когда эти главные герои встретятся после разлуки.

В то же время Геральт начнет выполнять свою миссию и заберет Цириллу в безопасное место. Он начнет обучать девочку мастерству ведьмаков и покажет ей край, где вырос. Авторы проекта хотят показать наставника Весемира и больше раскрыть секретов прошлого Ведьмака. Цирилла покажет свое могущество, а потому древний эльф Аваллак'х и злой волшебник Вильгефорц устроят охоту на девочку.

Пока короли, эльфы, люди и демоны континента стремятся к превосходству за его стенами, Геральт должен уберечь девушку от чего-то гораздо более опасного – таинственной силы, которая в ней живет, – анонсирует Netflix.

Как будут выглядеть герои "Ведьмака 2"

Сейчас представители стриминговой платформы не торопятся презентовать тизеры. Зато в сети появились первые фото главных героев – Геральта и Цириллы.

На промо-кадрах актер Генри Кавилл позировал в новых доспехах, на которых даже показали его рельефное тело. Таким образом стилисты хотели сделать акцент на его сексуальности. Кроме этого, у главного героя появились несколько звездных наплечников, которые должны эффектно выглядеть в сценах боя.

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А вот Цирилла, которую сыграла Фрейя Аллан, позировала перед камерой не в наряде княжной. Для изучения мастерства ведьмаков она перевоплотилась в одного из учеников Весемира, а потому предстала перед киноманами в штанах и кожаной безрукавке.

Актерский состав