21 вересня на екрани вийшов український серіал "Розколоті сни". Серед акторів проєкту – Тарас Цимбалюк і Наталка Денисенко, які розповіли кілька деталей стрічки. Що чекати глядачам від серіалу "Розколоті сни" та перші кадри – дивіться на LifeStyle 24.

"Розколоті сни": сюжет серіалу

Серіал транслює телеканал "Україна". У центрі подій – історія двох близнючок Кіри та Аделіни. І хоч дівчата є копіями одна одної, характери в них кардинально різні.

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Після раптової загибелі батьків сестри опиняються у дитячому будинку. 15-річну Аделіну не злюбила директриса, а тому тільки Кіру хочуть відати на всиновлення. Але дівчина хитрістю робить так, щоб сестра залишилась в дитячому будинку, а вона натомість опинилась в прийомній сім'ї.

Через 14 років дівчата знов зустрічаються, але вже за трагічних обставин: Кіру вбивають на очах у близнючки. Тому тепер Аделіна хоче знайти вбивцю та розгадати всі деталі життя родички.

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Акторський склад

Глядачі зможуть побачити чимало відомих акторів, які постануть у досить нетипових образах. Так, Тарас Цимбалюк зіграє альфонса, якого цікавить тільки збагачення.

Мій герой Максим закоханий в гроші, в матеріальний стан своїх дівчат. Він дуже далекоглядний. Це абсолютно меркантильний хлопець, якому начхати на почуття, – розповів Тарас Цимбалюк.

Актори і персонажі серіалу "Розколоті сни":

Євгенія Лоза – Кіра і Аделіна у дорослому віці

Маша і Саша Гвоздецькі – сестри-близнючки в дитячому віці

Вероніка Лук'яненко – головні героїні в підлітковому віці

Дмитро Пчела – чоловік Кіри

Антон Батирєв – охоронець

Наталка Денисенко – юристка, зведена сестра Кіри

Тарас Цимбалюк – альфонс

Наразі у мережі опублікували кадри з серіалу "Розколоті сни", на яких можна побачити головних героїв стрічки.

Кадри з серіалу "Розколоті сни" / Фото Instagram / @kanalukraina / @natalka_denisenko

Графік виходу серій