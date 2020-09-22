Тарас Цимбалюк перетворився на альфонса у новому серіалі "Розколоті сни": фото
21 вересня на екрани вийшов український серіал "Розколоті сни". Серед акторів проєкту – Тарас Цимбалюк і Наталка Денисенко, які розповіли кілька деталей стрічки. Що чекати глядачам від серіалу "Розколоті сни" та перші кадри – дивіться на LifeStyle 24.
"Розколоті сни": сюжет серіалу
Серіал транслює телеканал "Україна". У центрі подій – історія двох близнючок Кіри та Аделіни. І хоч дівчата є копіями одна одної, характери в них кардинально різні.
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Після раптової загибелі батьків сестри опиняються у дитячому будинку. 15-річну Аделіну не злюбила директриса, а тому тільки Кіру хочуть відати на всиновлення. Але дівчина хитрістю робить так, щоб сестра залишилась в дитячому будинку, а вона натомість опинилась в прийомній сім'ї.
Через 14 років дівчата знов зустрічаються, але вже за трагічних обставин: Кіру вбивають на очах у близнючки. Тому тепер Аделіна хоче знайти вбивцю та розгадати всі деталі життя родички.
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Акторський склад
Глядачі зможуть побачити чимало відомих акторів, які постануть у досить нетипових образах. Так, Тарас Цимбалюк зіграє альфонса, якого цікавить тільки збагачення.
Мій герой Максим закоханий в гроші, в матеріальний стан своїх дівчат. Він дуже далекоглядний. Це абсолютно меркантильний хлопець, якому начхати на почуття, – розповів Тарас Цимбалюк.
Актори і персонажі серіалу "Розколоті сни":
- Євгенія Лоза – Кіра і Аделіна у дорослому віці
- Маша і Саша Гвоздецькі – сестри-близнючки в дитячому віці
- Вероніка Лук'яненко – головні героїні в підлітковому віці
- Дмитро Пчела – чоловік Кіри
- Антон Батирєв – охоронець
- Наталка Денисенко – юристка, зведена сестра Кіри
- Тарас Цимбалюк – альфонс
Наразі у мережі опублікували кадри з серіалу "Розколоті сни", на яких можна побачити головних героїв стрічки.
Кадри з серіалу "Розколоті сни" / Фото Instagram / @kanalukraina / @natalka_denisenko
Графік виходу серій
- 1 серія – 21 вересня
- 2 серія – 22 вересня
- 3 серія – 23 вересня
- 4 серія – 24 вересня
- 5 серія – 28 вересня
- 6 серія – 29 вересня
- 7 серія – 30 вересня
- 8 серія – 1 жовтня
- 9 серія – 5 жовтня
- 10 серія – 6 жовтня
- 11 серія – 7 жовтня
- 12 серія – 8 жовтня
- 13 серія – 12 жовтня
- 14 серія – 13 жовтня
- 15 серія – 14 жовтня
- 16 серія – 15 жовтня