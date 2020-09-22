Співак Дзідзьо працює над новим фільмом "Де гроші?" І перші кадри, які артист опублікував з Адою Роговцевою, вже прикували увагу кіноманів. А все тому, що актори знімали курйозний епізод в ліжку.

Ролик Дзідзьо опублікував в інстаграмі, розкривши кілька деталей нового проєкту. За словами артиста, комедія "Де гроші?" розповість про бідного піаніста, який потрапляє у будинок багатої пенсіонерки. Маєток сповнений багатьма таємницями, одна з яких – чималий скарб, захований в особняку. За грошима полюють чимало людей, а претендентам на багатство потрібно пройти заплутаний квест.

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Наразі комедія "Де гроші?" перебуває на стадії виробництва. Продюсери стрічки Анатолій Безух і Діана Юраш подали заявку на розгляд Держкіно та очікують на фінансову підтримку держави. А щоб зацікавити глядачів та кіновиробників, у мережі опублікували пікантний фрагмент з Дзідзьо та Адою Роговцевою. В ролику видно, як головна героїня у розкішному атласному халаті просить чоловіка лягти поряд з ним в ліжко. Та це не було домагання багатійки, а спроба повернути свої гроші.

Дивіться фрагмент фільму "Де гроші?": відео

Окрім Ади Роговцевої та Дзідзьо, у зйомках комедії візьмуть участь й інші представники вітчизняного шоу-бізнесу. Зокрема, очікується, що в комедії "Де гроші?" постануть Леся Нікітюк та Сергій Либа.

Діамантами нашого фільму стануть Ада Роговцева, Леся Нікітюк та Сергій Либа. Сподіваємося, завоювати Ваші серця і міжнародний ринок, – зазначив Дзідзьо.

Чи отримає комедія підтримку держави, стане відомо невдовзі. Пітчинг Держкіно триває тиждень, а 22 вересня відбудеться завершення презентацій ігрових повнометражних фільмів для дітей та дорослих. Після цього оголосять, які проєкти отримають фінансування.