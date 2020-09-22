Певец Дзидзьо работает над новым фильмом "Где деньги?" И первые кадры, которые артист опубликовал с Адой Роговцевой, уже приковали внимание киноманов. А все потому, что актеры снимали курьезный эпизод в постели.

Ролик Дзидзьо опубликовал в инстаграме, раскрыв несколько деталей нового проекта. По словам артиста, комедия "Где деньги?" расскажет о бедном пианисте, который попадает в дом богатой пенсионерки. Поместье полно тайн, одна из которых – огромное сокровище, спрятанное в особняке. За деньгами охотятся немало людей, а претендентам на богатство нужно пройти запутанный квест.

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Сейчас комедия "Где деньги?" находится на стадии производства. Продюсеры ленты Анатолий Безух и Диана Юраш подали заявку на рассмотрение Госкино и ожидают финансовой поддержки государства. А чтобы заинтересовать зрителей и кинопроизводителей, в сети опубликовали пикантный фрагмент с Дзидзьо и Адой Роговцевой. В ролике видно, как главная героиня в роскошном атласном халате просит мужчину лечь рядом с ним в постель. Но это не было домогательство богачки, а попытка вернуть свои деньги.

Смотрите фрагмент фильма "Где деньги?": видео

Кроме Ады Роговцевой и Дзидзьо, в съемках комедии примут участие и другие представители отечественного шоу-бизнеса. В частности, ожидается, что в комедии "Где деньги?" снимутся Леся Никитюк и Сергей Либа.

Бриллиантами нашего фильма станут Ада Роговцева, Леся Никитюк и Сергей Либа. Надеемся завоевать Ваши сердца и международный рынок,

– отметил Дзидзьо.

Получит ли комедия поддержку государства, станет известно вскоре. Питчинг Госкино длится неделю, а 22 сентября состоится завершение презентаций игровых полнометражных фильмов для детей и взрослых. После этого объявят, какие проекты получат финансирование.