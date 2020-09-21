"І будуть люди": де безкоштовно дивитись всі серії популярного серіалу
Поки на СТБ ще транслюють серіал "І будуть люди", представники Film Group оприлюднили всі епізоди для безкоштовного перегляду. Де можна переглянути стрічку – дізнавайтесь у матеріалі.
Що відомо про серіал "І будуть люди"
Драматичний серіал "І будуть люди" є новинкою вітчизняного кінематографу, передає 24 канал. Проєкт зняли за однойменним романом Анатолія Дімарова. Прем'єра перших епізодів відбулась 14 вересня на телеканалі СТБ. Відтоді щодня у мережі презентували нові епізоди стрічки, які підкорили українських глядачів. Тепер же 12 серій доступні для безкоштовного перегляду онлайн.
Цікаво "І будуть люди": чому варто переглянути українську історичну драму
Сюжет серіалу побудований у формі історичної саги. Автори "І будуть люди" показують події 1901 – 1932 років крізь призму життя головних героїв. У стрічці є факти Першої світової війни, революції, захоплення влади більшовиками, переслідування та знищення націоналістів, а також репресії.
Головні герої серіалу, які живуть у звичайному селі Тарасівка, на собі відчувають турбулентні етапи XX століття. І хоч в них різні погляди на політику, всіх об'єднує бажання жити, любити і мати своє призначення на сторінках історії України.
"І будуть люди" – це сімейна сага, в якій кожен зможе знайти близьку собі історію та впізнати в героях своїх рідних. Це історія нашої країни, наших дідів та прадідів. Вона складна, багатогранна та не завжди позитивна, оскільки нашим предкам довелося зіткнутися з травматичними подіями, що перевернули весь уклад їхнього життя, обрати свій шлях та жити далі", – поділилась продюсерка Олеся Лук’яненко
Головні ролі та актори:
- Остап Дзядек – Оксен Івасюта, син Свирида
- Віктор Жданов – селянин Свирид Івасюта
- Катерина Григоренко – Олеся, яка народилась у родині Івасютів
- Акмал Гурєзов – Василь Ганжа, сільський голова при комунізмі
- Олена Борозенець – Тетяна Світлична
- Олександр Піскунов – комісар Федір Світличний
- Костянтин Темляк – син сільського лікаря Олег
- Олександр Мавриць – селянин Михайло Гайдук, повстанець
- Макар Тихомиров – син Михайла
- Віталій Ажнов – Володька Твердохліб
- Аліна Костюкова – прихильниця радянської влади Ольга Ковальчук
- Ігор Колтовський – комуніст Григорій Гінзбург
Де дивитись безкоштовно всі серії "І будуть люди"
20 вересня представники Film Group опублікували всі серії "І будуть люди" в ютубі. Відтак всі любителі українських історичних серіалів можуть переглянути, чим продовжилась історія 12 таких різних персонажів.
"І будуть люди" 1 серія: дивіться відео
"І будуть люди" 2 серія: дивіться відео
"І будуть люди" 3 серія: дивіться відео
"І будуть люди" 4 серія: дивіться відео
"І будуть люди" 5 серія: дивіться відео
"І будуть люди" 6 серія: дивіться відео
"І будуть люди" 7 серія: дивіться відео
"І будуть люди" 8 серія: дивіться відео
"І будуть люди" 9 серія: дивіться відео
"І будуть люди" 10 серія: дивіться відео
"І будуть люди" 11 серія: дивіться відео
"І будуть люди" 12 серія: дивіться відео