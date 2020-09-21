Поки на СТБ ще транслюють серіал "І будуть люди", представники Film Group оприлюднили всі епізоди для безкоштовного перегляду. Де можна переглянути стрічку – дізнавайтесь у матеріалі.

Що відомо про серіал "І будуть люди"

Драматичний серіал "І будуть люди" є новинкою вітчизняного кінематографу, передає 24 канал. Проєкт зняли за однойменним романом Анатолія Дімарова. Прем'єра перших епізодів відбулась 14 вересня на телеканалі СТБ. Відтоді щодня у мережі презентували нові епізоди стрічки, які підкорили українських глядачів. Тепер же 12 серій доступні для безкоштовного перегляду онлайн.

Цікаво "І будуть люди": чому варто переглянути українську історичну драму

Сюжет серіалу побудований у формі історичної саги. Автори "І будуть люди" показують події 1901 – 1932 років крізь призму життя головних героїв. У стрічці є факти Першої світової війни, революції, захоплення влади більшовиками, переслідування та знищення націоналістів, а також репресії.

Головні герої серіалу, які живуть у звичайному селі Тарасівка, на собі відчувають турбулентні етапи XX століття. І хоч в них різні погляди на політику, всіх об'єднує бажання жити, любити і мати своє призначення на сторінках історії України.

"І будуть люди" – це сімейна сага, в якій кожен зможе знайти близьку собі історію та впізнати в героях своїх рідних. Це історія нашої країни, наших дідів та прадідів. Вона складна, багатогранна та не завжди позитивна, оскільки нашим предкам довелося зіткнутися з травматичними подіями, що перевернули весь уклад їхнього життя, обрати свій шлях та жити далі", – поділилась продюсерка Олеся Лук’яненко

Головні ролі та актори:

Остап Дзядек – Оксен Івасюта, син Свирида

Віктор Жданов – селянин Свирид Івасюта

Катерина Григоренко – Олеся, яка народилась у родині Івасютів

Акмал Гурєзов – Василь Ганжа, сільський голова при комунізмі

Олена Борозенець – Тетяна Світлична

Олександр Піскунов – комісар Федір Світличний

Костянтин Темляк – син сільського лікаря Олег

Олександр Мавриць – селянин Михайло Гайдук, повстанець

Макар Тихомиров – син Михайла

Віталій Ажнов – Володька Твердохліб

Аліна Костюкова – прихильниця радянської влади Ольга Ковальчук

Ігор Колтовський – комуніст Григорій Гінзбург

Де дивитись безкоштовно всі серії "І будуть люди"

20 вересня представники Film Group опублікували всі серії "І будуть люди" в ютубі. Відтак всі любителі українських історичних серіалів можуть переглянути, чим продовжилась історія 12 таких різних персонажів.

"І будуть люди" 1 серія: дивіться відео

"І будуть люди" 2 серія: дивіться відео