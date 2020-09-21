Пока на СТБ еще транслируют сериал "И будут люди", представители Film Group обнародовали все эпизоды для бесплатного просмотра. Где можно посмотреть ленту – узнавайте в материале.

Что известно о сериале "И будут люди"

Драматический сериал "И будут люди" является новинкой отечественного кинематографа, передает 24 канал. Проект сняли по одноименному роману Анатолия Димарова. Премьера первых эпизодов состоялась 14 сентября на телеканале СТБ. С тех пор ежедневно в сети презентовали новые эпизоды ленты, которые покорили украинских зрителей. Теперь же 12 серий доступны для бесплатного просмотра онлайн.

Интересно "И будут люди": почему стоит пересмотреть украинскую историческую драму

Сюжет сериала построен в форме исторической саги. Авторы "И будут люди" показывают события 1901 – 1932 годов сквозь призму жизни главных героев. В ленте есть факты Первой мировой войны, революции, захвата власти большевиками, преследования и уничтожения националистов, а также репрессии.

Главные герои сериала, которые живут в обычном селе Тарасовка, на себе испытывают турбулентные этапы XX века. И хоть у них разные взгляды на политику, всех объединяет желание жить, любить и иметь свое предназначение на страницах истории Украины.

"И будут люди" – это семейная сага, в которой каждый сможет найти близкую себе историю и узнать в героях своих родных. Это история нашей страны, наших дедов и прадедов. Она сложна, многогранна и не всегда положительна, поскольку нашим предкам пришлось столкнуться с травматическими событиями, которые перевернули весь уклад их жизни, выбрать свой путь и жить дальше", – поделилась продюсер Олеся Лукьяненко

Главные роли и актеры:

Остап Дзядек – Оксен Ивасюта, сын Свирида

Виктор Жданов – крестьянин Свирид Ивасюта

Екатерина Григоренко – Олеся, которая родилась в семье Ивасютов

Акмал Гурезов – Василий Ганжа, сельский голова при коммунизме

Елена Борозенец – Татьяна Светличная

Александр Пискунов – комиссар Федор Светличный

Константин Темляк – сын сельского врача Олег

Александр Мавриц – крестьянин Михаил Гайдук, повстанец

Макар Тихомиров – сын Михаила

Виталий Ажнов – Володька Твердохлеб

Алина Костюкова – сторонница советской власти Ольга Ковальчук

Игорь Колтовский – коммунист Григорий Гинзбург

Где смотреть бесплатно все серии "И будут люди"

20 сентября представители Film Group опубликовали все серии "И будут люди" в ютубе. Поэтому все любители украинских исторических сериалов могут посмотреть, чем продолжилась история 12 таких разных персонажей.

"И будут люди" 1 серия: смотрите видео

"И будут люди" 2 серия: смотрите видео