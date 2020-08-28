Уже 14 сентября в Украине состоится премьера ожидаемого исторического сериала "И будут люди". Что известно об увлекательной драме и где ее можно будет посмотреть – узнавайте в материале LifeStyle 24.

История и сюжет "И будут люди"

Как сообщает 24 канал, основой для сюжета сериала "И будут люди" стала одноименная книга писателя Анатолия Димарова (настоящая фамилия – Гарасюта). Автор описал события, которые пережила его семья во времена Советского Союза. Как вспоминал писатель, его родители были кулаками и вынуждены были расстаться, чтобы уберечь детей.

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"Ночью к отцу прибежал председатель сельсовета: "Андроник Федотович, куда-то спрячьте свою жену, утром придут вас раскулачивать. Женщину вывезут в Сибирь, пропадет там с детьми". Отец нас снарядил, мне, 6-летнему, надели рюкзак, мама взяла на руки трехлетнего братика, и мы пошли в ночь. Шли до самого утра, пока не добрались села возле Псла, где мамина приятельница работала учительницей... Отца утром раскулачили: растянули-уничтожили все, ничего не осталось", – вспоминал писатель.

Эти события и стали основой для исторической драмы "И будут люди". В фильме можно будет увидеть 12 главных персонажей, на примере которых изображены турбулентные этапы ХХ века. Первая мировая война, революция, приход советской власти, становление коммунистического режима и террор – сериал воспроизвел жуткие страницы истории Украины.

Смотрите трейлер к сериалу "И будут люди": видео

Интересно, что каждый из героев переживает все события по-своему. В то же время всех объединяет желание сохранить жизнь и свою любовь.

"И будут люди" – это семейная сага, в которой каждый сможет найти близкую себе историю и узнать в героях своих родных. Это история нашей страны, наших дедов и прадедов. Она сложная, многогранная и не всегда положительная, поскольку нашим предкам пришлось столкнуться с травматическими событиями, которые перевернули весь уклад их жизни, выбрать свой путь и жить дальше", – поделилась продюсер Олеся Лукьяненко.

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Главные актеры сериала "И будут люди"

Остап Дзядек – Оксен Ивасюта, который унаследовал от отца Свирида хутор

Виктор Жданов – богатый и трудолюбивый крестьянин Свирид Ивасюта

Екатерина Григоренко – девушка Олеся, родилась в семье Ивасютов

Акмал Гурезов – бедняк Василий Ганжа, который поверил в риторику коммунистов

Елена Борозенец – дочь священника Татьяна Светличная

Александр Пискунов – брат Татьяны Федор

Константин Темляк – сын сельского врача

Олег МирославскийАлександр Мавриць – крестьянин Михаил Гайдук

Макар Тихомиров – сын Михаила

Виталий Ажнов – Володька Твердохлеб

Алина Костюкова – сторонница советской власти Ольга Ковальчук

Игорь Колтовский – коммунист Григорий Гинзбург

"И будут люди": актеры сериала / Фото СТБ

Когда и где смотреть сериал

Сериал "И будут люди" состоит из 12 серий. Премьера исторической драмы состоится 14 сентября на телеканале СТБ. Показ первых эпизодов начнется в 20:15.