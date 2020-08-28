Вже 14 вересня в Україні відбудеться прем'єра очікуваного історичного серіалу "І будуть люди". Що відомо про захопливу драму та де її можна буде переглянути – дізнавайтесь у матеріалі LifeStyle 24.

Історія і сюжет "І будуть люди"

Як повідомляє 24 канал, основою для сюжету серіалу "І будуть люди" стала однойменна книга письменника Анатолія Дімарова (справжнє прізвище – Гарасюта). Автор описав події, які пережила його сім'я у часи Радянського Союзу. Як згадував письменник, його батьки були куркулями та змушені були розлучитись, щоб вберегти дітей.

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"Вночі до батька прибіг голова сільради: "Андронику Федотовичу, кудись сховайте свою дружину, вранці прийдуть вас розкуркулювати. Жінку вивезуть у Сибір, пропаде там з дітьми". Батько нас спорядив, мені, 6-річному, наділи рюкзак, мама взяла на руки трирічного братика, і ми пішли в ніч. Йшли до самого ранку, поки не дісталися села біля Псла, де мамина приятелька вчителювала… Батька вранці розкуркулили: розтягли-знищили все, нічого не залишилося", – згадував письменник.

Ці події і стали основою для історичної драми "І будуть люди". У стрічці можна буде побачити 12 головних персонажів, на прикладі яких змальовані турбулентні етапи ХХ століття. Перша світова війна, революція, прихід радянської влади, становлення комуністичного режиму та терор – серіал відтворив моторошні сторінки з історії України.

Дивіться трейлер до серіалу "І будуть люди": відео

Цікаво, що кожен з героїв переживає всі події по-своєму. Водночас всіх об'єднує бажання зберегти життя та своє кохання.

"І будуть люди" – це сімейна сага, в якій кожен зможе знайти близьку собі історію та впізнати в героях своїх рідних. Це історія нашої країни, наших дідів та прадідів. Вона складна, багатогранна та не завжди позитивна, оскільки нашим предкам довелося зіткнутися з травматичними подіями, що перевернули весь уклад їхнього життя, обрати свій шлях та жити далі", – поділилась продюсерка Олеся Лук’яненко.

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Головні актори серіалу "І будуть люди"

Остап Дзядек – Оксен Івасюта, який успадкував від батька Свирида хутір

Віктор Жданов – багатий і працьовитий селянин Свирид Івасюта

Катерина Григоренко – дівчина Олеся, яка народилась у родині Івасютів

Акмал Гурєзов – бідняк Василь Ганжа, який повірив у риторику комуністів

Олена Борозенець – донька священника Тетяна Світлична

Олександр Піскунов – брат Тетяни Федір

Костянтин Темляк – син сільського лікаря Олег Мирославський

Олександр Мавриць – селянин Михайло Гайдук

Макар Тихомиров – син Михайла

Віталій Ажнов – Володька Твердохліб

Аліна Костюкова – прихильниця радянської влади Ольга Ковальчук

Ігор Колтовський – комуніст Григорій Гінзбург



"І будуть люди": актори серіалу / Фото СТБ

Коли і де дивитись серіал

Серіал "І будуть люди" складається з 12 серій. Прем'єра історичної драми відбудеться 14 вересня на телеканалі СТБ. Показ перших епізодів розпочнеться о 20:15.