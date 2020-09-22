Тарас Цимбалюк превратился в альфонса в новом сериале "Расколотые сны": фото
21 сентября на экраны вышел украинский сериал "Расколотые сны". Среди актеров проекта-Тарас Цимбалюк и Наталья Денисенко, которые рассказали несколько деталей ленты. Что ждать зрителям от сериала "Расколотые сны" и первые кадры – смотрите на LifeStyle 24.
"Расколотые сны": сюжет сериала
Сериал транслирует телеканал "Украина". В центре событий – история двух близняшек Киры и Аделины. И хоть девушки являются копиями друг друга, характеры у них кардинально разные.
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После внезапной гибели родителей сестры оказываются в детском доме. 15-летнюю Аделину невзлюбила директриса, а потому только Киру хотят отдать на усыновление. Но девушка хитростью делает так, чтобы сестра осталась в детском доме, а она вместо этого оказалась в приемной семье.
Через 14 лет девушки вновь встречаются, но уже при трагических обстоятельствах: Киру убивают на глазах у близняшки. Поэтому теперь Аделина хочет найти убийцу и разгадать все детали жизни родственницы.
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Актерский состав
Зрители смогут увидеть немало известных актеров, которые предстанут в достаточно нетипичных образах. Так, Тарас Цимбалюк сыграет альфонса, которого интересует только обогащение.
Мой герой Максим влюблен в деньги, в материальное состояние своих девушек. Он очень дальновидный. Это абсолютно меркантильный парень, которому наплевать на чувства, – рассказал Тарас Цимбалюк.
Актеры и персонажи сериала "Расколотые сны":
- Евгения Лоза – Кира и Аделина во взрослом возрасте
- Маша и Саша Гвоздецкие – сестры-близняшки в детском возрасте
- Вероника Лукьяненко – главные героини в подростковом возрасте
- Дмитрий Пчела – муж Киры
- Антон Батырев – охранник
- Наталья Денисенко – юрист, сводная сестра Киры
- Тарас Цимбалюк – альфонс
Сейчас в сети опубликовали кадры из сериала "Расколотые сны", на которых можно увидеть главных героев ленты.
Кадры из сериала "Расколотые сны" / Фото Instagram / @kanalukraina / @natalka_denisenko
График выхода серий
- 1 серия – 21 сентября
- 2 серия – 22 сентября
- 3 серия – 23 сентября
- 4 серия – 24 сентября
- 5 серия – 28 сентября
- 6 серия – 29 сентября
- 7 серия – 30 сентября
- 8 серия – 1 октября
- 9 серия – 5 октября
- 10 серия – 6 октября
- 11 серия – 7 октября
- 12 серия – 8 октября
- 13 серия – 12 октября
- 14 серия – 13 октября
- 15 серия – 14 октября
- 16 серия – 15 октября