21 сентября на экраны вышел украинский сериал "Расколотые сны". Среди актеров проекта-Тарас Цимбалюк и Наталья Денисенко, которые рассказали несколько деталей ленты. Что ждать зрителям от сериала "Расколотые сны" и первые кадры – смотрите на LifeStyle 24.

"Расколотые сны": сюжет сериала

Сериал транслирует телеканал "Украина". В центре событий – история двух близняшек Киры и Аделины. И хоть девушки являются копиями друг друга, характеры у них кардинально разные.

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После внезапной гибели родителей сестры оказываются в детском доме. 15-летнюю Аделину невзлюбила директриса, а потому только Киру хотят отдать на усыновление. Но девушка хитростью делает так, чтобы сестра осталась в детском доме, а она вместо этого оказалась в приемной семье.

Через 14 лет девушки вновь встречаются, но уже при трагических обстоятельствах: Киру убивают на глазах у близняшки. Поэтому теперь Аделина хочет найти убийцу и разгадать все детали жизни родственницы.

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Актерский состав

Зрители смогут увидеть немало известных актеров, которые предстанут в достаточно нетипичных образах. Так, Тарас Цимбалюк сыграет альфонса, которого интересует только обогащение.

Мой герой Максим влюблен в деньги, в материальное состояние своих девушек. Он очень дальновидный. Это абсолютно меркантильный парень, которому наплевать на чувства, – рассказал Тарас Цимбалюк.

Актеры и персонажи сериала "Расколотые сны":

Евгения Лоза – Кира и Аделина во взрослом возрасте

Маша и Саша Гвоздецкие – сестры-близняшки в детском возрасте

Вероника Лукьяненко – главные героини в подростковом возрасте

Дмитрий Пчела – муж Киры

Антон Батырев – охранник

Наталья Денисенко – юрист, сводная сестра Киры

Тарас Цимбалюк – альфонс

Сейчас в сети опубликовали кадры из сериала "Расколотые сны", на которых можно увидеть главных героев ленты.

Кадры из сериала "Расколотые сны" / Фото Instagram / @kanalukraina / @natalka_denisenko

График выхода серий