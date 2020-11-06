Англомовний серіал "Інфініті" будуть знімати в Україні! Знімальний процес розпочнуть вже весною 2021 року. Що відомо про серіал – дізнавайтесь у матеріалі.

Про майбутні зйомки оголосили представники Міністерства культури та інформаційної політики у фейсбуці. За їхніми словами, знімальний майданчик розгорнуть у березні 2021 року. Однак ця дата може змінитись через епідеміологічну ситуацію у світі.

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Наразі міністр Олександр Ткаченко вже обговорив деталі зйомок серіалу з його продюсерами – Жаном-Шарлем Леві та Марком Лібертом. Кіновиробники претендують на рібейти, які почали діяти в Україні. Окрім цього, у розмові погодили, що у серіалі зіграють не тільки іноземні, але й українські актори, а до створення стрічки долучаться вітчизняні спеціалісти.

Що відомо про серіал "Інфініті"

Поки зйомки не розпочались, автори серіалу "Інфініті" не квапляться розсекречувати деталі сюжету. Наразі відомо, що стрічка буде англомовною та розкаже глядачам про космос. Детективна драма складатиметься з 6 серій.

Замовниками серіалу виступили відомий французький мовник CANAL+ та компанія Apple Tree Vision. Знімальні майданчики розгорнуть в Україні, а також в Казахстані на полігоні Байконур та у Парижі. Коли ж "Інфініті" презентують у мережі, поки невідомо.

Які ще іноземні фільми нещодавно знімали у Києві

Це не вперше іноземні кіновиробники приїдуть в Україну. У вересні 2020 року в столиці відбувались зйомки комедійного бойовика The Last Mercenary ("Останній найманець"), який вийде на стрімінговій платформі Netflix. Головним актором стрічки був Жан-Клод Ван Дамм, який залюбки приїхав до Києва.

За сюжетом, колишній спецагент намагається допомогти своєму сину, якого через політичні ігри звинуватили у незаконній торгівлі зброєю та наркотиками. Головний герой змушений буде йти по сліду злочинної схеми, яку прикривають високопосадовці. І завдання приведе персонажа Ван Дамма в Україну.



Жан-Клод Ван Дамм на зйомках в Києві / Фото Максим Кобець

Окрім цього, влітку 2019 року в Києві відбулись зйомки британо-українського бойовика "Спадок брехні". Головною зіркою стрічки був Скотт Едкінс, який зіграв шпигуна. За сюжетом, чоловік приїхав до України, щоб визволити свою викрадену доньку та допомогти українській журналістці довести причетність міжнародних спецслужб до гучних злочинів.

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