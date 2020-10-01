Представники Netflix завершили зйомки фільму The Last Mercenary ("Останній найманець") в Україні. Головною зіркою стрічки став Жан-Клод Ван Дамм. Що відомо про бойовик – дізнавайтесь на LifeStyle 24.

Про завершення зйомок оголосили представники Star Media у фейсбуці. За їхніми даними, Київ стане не єдиним знімальним майданчиком фільму The Last Mercenary. Решта кадрів планують відзняти у Франції.

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Що відомо про сюжет The Last Mercenary

Презентація новинки Netflix запланована на 2021 рік. За сюжетом, колишній спецагент повертається до Франції, щоб допомогти своєму сину. Уряд звинуватив його у незаконній торгівлі зброєю та наркотиками. Однак політичні ігри значно складніші, аніж здаються головному герою, тому перед ним постане непросте завдання – вивести на чисту воду всіх причетних до кримінальної справи.

Та хоч екшн з Жаном-Клодом Ван Даммом обіцяє бути видовищним, не бракуватиме тут і гумору. Автори проєкту Netflix вже оголосили, що це буде комедійний бойовик.

Це надзвичайно захопливий проєкт, який дозволяє мені попрацювати у новому жанрі. Я завжди був фанатом Жана-Поля Бельмондо і сподіваюся по-своєму сприймати такі бойовики. Сценарій поєднує всі ці елементи дуже вдало: прекрасна історія з емоціями, великою кількістю екшну та гумору,

– поділився Жан-Клод Ван Дам.

Акторський склад

Наразі всіх деталей стрічки не розкривають. Водночас актори проєкту залюбки підігрівають цікавість публіки до майбутньої стрічки. Так, у мережі оголосили акторський склад. Головні ролі у The Last Mercenary отримали:

Жан-Клод Ван Дам

Албан Іванов

Асса Сілла

Самір Декацца

Патрік Тімсі

Ерік Жюдор

Валері Капріскі

Зйомки фільму

Про приїзд Жана-Клода Ван-Дамма в Україну стало відомо наприкінці липня 2020 року, Саме тоді оголосили, що вперше в Києві знімають фільм Netflix. Робота над стрічкою тривала упродовж 36 днів. Автори проєкту шукали локації, які нагадували б Францію. Зокрема, у бойовику можна буде побачити готелі Premier Palace та Fairmont, вулицю Костянтинівську, нічний клуб Tootsie та інші місця столиці.

У мережі з'явились перші кадри, на яких можна побачити знімальний процес фільму The Last Mercenary.



Жан-Клода Ван Дамма заскочили на зйомках в Києві / Фото Максим Кобець



Жан-Клода Ван Дамма заскочили на зйомках в Києві / Фото Максим Кобець Жан-Клода Ван Дамма заскочили на зйомках в Києві / Фото Максим Кобець

Водночас сам Жан Клод Ван-Дамм залюбки опублікував знімки, зроблені на фоні українського Дніпра.