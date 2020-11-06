Англоязычный сериал "Инфинити" будут снимать в Украине! Съемочный процесс начнут уже весной 2021 года. Что известно о сериале – узнавайте в материале.

О предстоящих съемках объявили представители Министерства культуры и информационной политики в фейсбуке. По их словам, съемочную площадку развернут в марте 2021 года. Однако эта дата может измениться из-за эпидемиологической ситуации в мире.

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Сейчас министр Александр Ткаченко уже обсудил детали съемок сериала с его продюсерами – Жаном-Шарлем Леви и Марком Либертом. Кинопроизводители претендуют на рибейты, которые начали действовать в Украине. Кроме этого, в разговоре согласовали, что в сериале сыграют не только иностранные, но и украинские актеры, а к созданию ленты присоединятся отечественные специалисты.

Что известно о сериале "Инфинити"

Пока съемки не начались, авторы сериала "Инфинити" не торопятся рассекречивать детали сюжета. Сейчас известно, что лента будет англоязычной и расскажет зрителям о космосе. Детективная драма будет состоять из 6 серий.

Заказчиками сериала выступили известный французский вещатель CANAL+ и компания Apple Tree Vision. Съемочные площадки развернут в Украине, а также в Казахстане на полигоне Байконур и в Париже. Когда же "Инфинити" презентуют в сети, пока неизвестно.

Какие еще иностранные фильмы недавно снимали в Киеве

Это не впервые иностранные кинопроизводители приедут в Украину. В сентябре 2020 года в столице проходили съемки комедийного боевика The Last Mercenary ("Последний наемник"), который выйдет на стриминговой платформе Netflix. Главным актером ленты стал Жан-Клод Ван Дамм, который охотно приехал в Киев.

По сюжету, бывший спецагент пытается помочь своему сыну, которого из-за политических игр обвинили в незаконной торговле оружием и наркотиками. Главный герой вынужден будет идти по следу преступной схемы, которую прикрывают высокопоставленные чиновники. И задание приведет персонажа Ван Дамма в Украину.



Жан-Клод Ван Дамм на съемках в Киеве / Фото Максим Кобец

Кроме этого, летом 2019 года в Киеве состоялись съемки британо-украинского боевика "Наследие лжи". Главной звездой ленты стал Скотт Эдкинс, сыгравший шпиона. По сюжету, мужчина приехал в Украину, чтобы вызволить свою похищенную дочь и помочь украинской журналистке доказать причастность международных спецслужб к громким преступлениям.

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