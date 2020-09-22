Успішний український ведучий Сергій Притула завершує телекар'єру та йде з "Вар'яти-шоу". Кандидат у мери Києва востаннє вийшов на сцену гумористичної програми та наголосив, що 5-й сезон став для нього останнім.

У серпні цьогоріч 39-річний Сергій Притула зробив гучну заяву. Він оголосив, що покидає гумор-шоу "Вар'яти", очільником якого був впродовж 10 років, та завершує кар'єру актора. В інстаграм-профілі він опублікував чуттєве фото, зроблене після останнього виходу на сцену проєкту.

До теми Сергій Притула покидає "Вар’яти-шоу" та завершує кар’єру актора

Сергій Притула балотується в мери Києва від партії "Голос". На його думку, політичні амбіції несумісні з кар'єрою на телебаченні. Тому він виходить зі структури "Вар'яти-шоу" як глава колективу, як редактор і як актор. 5 сезон проєкту став для нього завершальним.

Політик поспішив пояснити, що зйомки нового сезону завершились у вересні, однак з'явиться він на телеекранах лише в жовтні, а останні випуски вийдуть в ефір у квітні 2021 року. Так, він спробував запобігти хвилі хейту, яка може звалитися на нього після появи на "Новому каналі" "Вар'яти-шоу" з його участю.

Ось і все. Як і обіцяв, допоміг хлопцям із 5-им сезоном на Новому і закінчив кар'єру у "ВШ". Ще раз усім дякую за цих неймовірних 10 років,

– лаконічно написав Сергій Притула.

Що відомо про вихід Сергія Притули з "Вар'яти-шоу"?

Вперше про завершення акторської кар'єри Притула оголосив в інтерв'ю виданню "Лівий берег". Згодом він вирішив раз і назавжди закрити питання про поєднання творчої роботи з політичною діяльністю. Він опублікував відео з назвою "Притула: Рішення остаточне", у якому самостійно заявив, що залишає "Вар'яти-шоу".



У відеозверненні Сергій Притула зазначив, що зйомки 5 сезону телешоу стануть для нього "лебединою піснею", а далі хлопці підуть без нього. Він вирішив присвятити себе суспільно-політичній діяльності. Ексочільник колективу також наголосив, що "Вар’яти" є, були і залишаються аполітичним гумористичним шоу, а використовувати їх для агітації під час мерської кампанії він не збирається.