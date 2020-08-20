Популярний український телеведучий нещодавно вразив усіх заявою про те, що збирається балотуватися в мери Києва. У ЗМІ поширилася інформація, що Сергій Притула має намір вийти з гумористичного шоу та завершити кар’єру на телебаченні.

Увечері, 19 серпня, на своєму YouTube-каналі, Сергій Притула опублікував відео з назвою "Притула: Рішення остаточне".

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Рішення вийти з колективу далося йому досить складно. Попередньо Сергій Притула про це розповів у інтерв’ю LB.ua, втім згодом обіцяв самостійно довести всіх до відома. За його словами, на такий крок він пішов, аби раз і назавжди закрити питання про поєднання творчої роботи з політичною діяльністю.

Кандидат у мери Києва записав відеозвернення, як очільник гумористичного проєкту "Вар’яти-шоу".

"Я оголошую про свій вихід зі структури "Вар'яти-шоу". Я більше не глава цього колективу, не редактор і не актор. Колектив залишається в строю. Я йду. Я абсолютно серйозно вирішив більше займатися суспільно-політичною діяльністю. Гастролі "Вар'яти" в середньому у мене відбирали 6 місяців з 12 на рік. Тепер цей час, який звільниться, я збираюся присвятити розвитку партії, спілкуванню з людьми і зведенням всіх патріотичних сил України до спільного знаменника", – заявив Сергій Притула.

Телеведучий зазначив, що ще жодного разу не використав свій колектив у агітації за "Голос" коли балотувався до парламенту, він також не збирається це робити під час мерської кампанії. За його словами, "Вар’яти" є, були і залишаються аполітичним гумористичним шоу.

Моєю лебединою піснею стануть зйомки у 5 сезоні телеверсії шоу для "Нового каналу", які відбудуться незабаром. Далі – хлопці підуть без мене, аби займатися тим, чим займалися останні 10 років. Будуть вас веселити,

– сказав Притула.

Шоумен також анонсував, що прихильники гумористичного шоу зможуть незабаром побачити двох неймовірних україномовних стендаперів. Сергій Притула щиро подякував колективу "Вар’яти-шоу", які з розумінням та повагою поставилися до його вибору. Він також подякував тим, хто цементував славу "Вар’ятів" по всьому світу. Завершив відеоролик кандидат у мери Києва щемливими кадрами з гастролей гумористичного шоу.

"Моя ера у "Вар’яти-шоу" завершилася. Дякую, що мав можливість бути поруч з вами 10 років, як гуморист. Цю сторінку перегорнуто. Тепер я відкриваю нову, і найближчим часом, як до неї можна долучитися", – заявив Сергій Притула.

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