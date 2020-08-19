Український телеведучий, шоумен, очільник розважального проєкту "Вар’яти-шоу" заявив, що завершує свою кар’єру на телебаченні. Все це зумовлено тим, що волонтер Сергій Притула офіційно має намір йти в мери Києва. На виборах міського голови столиці він представлятиме партію "Голос".

Кандидат у мери Києва готується оголосити про свій вихід з проєкту "Вар’яти-шоу", яке він створив 10 років тому. Телеведучий відмовляється від акторства, щоб повністю свій час присвятити політиці.

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Про таке рішення, яке далося йому досить складно, Сергій Притула розповів у інтерв’ю LB.ua. За його словами, на такий крок він пішов, аби раз і назавжди закрити питання про поєднання творчої роботи з політичною діяльністю.



Сергій Притула покидає "Вар'яти-шоу"

Наголошується, що зйомки в останньому сезоні "Вар’яти-шоу", яке виходить на "Новому каналі" стануть для Сергія Притули завершальними. За його словами, після участі у фінальних зйомках, учасники шоу підуть у самостійне плавання. Телеведучий вийде з колективу, як очільник, і як редактор, і як актор.

Щоб закрити це питання (про поєднання творчої роботи з політичною діяльністю) раз і назавжди, я оголошу про свій вихід з "Вар’яти-шоу" і закінчення своєї акторської кар’єри. Це той крок, який мені трішки важко робити, зважаючи на те, що я десять років віддав цьому колективу і розвитку україномовного гумору,

– зазначив Притула.

Авторський проєкт "Вар’яти-шоу" з'явився у 2010 році у Тернополі, перший виступ відбувся у 2010 році під назвою "Перше україномовне гумор-шоу "Вар'яти". У 2016 році відбулася прем'єра телеверсії шоу в ефірі "Нового каналу".

Що відомо про балотування Сергія Притули у мери Києва

11 серпня шоумен Сергій Притула заявив, що балотуватиметься в мери Києва. Він пообіцяв, що в разі свого обрання збирається робити історію успішного міста Києва. Свою команду він пообіцяв представити трохи згодом, але запевнив, що там не буде фотографів, його кумів, інститутських друзів чи учасників шоу "Вар'яти".

Чоловік зазначив, що розуміє скепсис його прихильників щодо політичних амбіцій, але він переконаний, що якщо туди не будуть йти чесні люди, то вона сама собою не очиститься.

Перший тур виборів мера Києва пройде 25 жовтня. За липневими опитуваннями "Рейтингу", найбільш імовірним переможцем виглядає чинний мер Києва Віталій Кличко. Сергій Притула є другим кандидатом, який складає конкуренцію Віталію Кличку.