Украинский телеведущий, шоумен, глава развлекательного проекта "Варьяты-шоу" заявил, что завершает свою карьеру на телевидении. Все это обусловлено тем, что волонтер Сергей Притула официально намерен идти в мэры Киева. На выборах городского главы столицы он будет представлять партию "Голос".

Кандидат в мэры Киева готовится объявить о своем выходе из проекта "Варьяты-шоу", которое он создал 10 лет назад. Телеведущий отказывается от актерства, чтобы полностью свое время посвятить политике.

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О таком решении, которое далось ему довольно сложно, Сергей Притула рассказал в интервью LB.ua. По его словам, на такой шаг он пошел, чтобы раз и навсегда закрыть вопрос о совмещении творческой работы с политической деятельностью.



Сергей Притула покидает "Варьяты-шоу"

Отмечается, что съемки в последнем сезоне "Варьяты-шоу", которое выходит на "Новом канале" станут для Сергея Притулы завершающими. По его словам, после участия в финальных съемках, участники шоу пойдут в самостоятельное плавание. Телеведущий выйдет из коллектива, как глава, и как редактор, и как актер.

Чтобы закрыть этот вопрос (о совмещении творческой работы с политической деятельностью) раз и навсегда, я объявлю о своем выходе из "Варьяты-шоу" и окончании своей актерской карьеры. Это тот шаг, который мне немного трудно делать, несмотря на то, что я десять лет отдал этому коллективу и развитию украиноязычного юмора,

– отметил Притула.

Авторский проект "Варьяты-шоу" появился в 2010 году в Тернополе, первое выступление состоялось в 2010 году под названием "Первое украиноязычное юмор-шоу "Варьяты". В 2016 году состоялась премьера телеверсии шоу в эфире "Нового канала".

Что известно о баллотировании Сергея Притулы в мэры Киева

11 августа шоумен Сергей Притула заявил, что будет баллотироваться в мэры Киева. Он пообещал, что в случае своего избрания собирается творить историю успешного Киева. Свою команду он пообещал представить чуть позже, но заверил, что там не будет фотографов, его кумовьев, институтских друзей или участников шоу "Варьяты".

Сергей отметил, что понимает скепсис его сторонников касательно его политических амбиций, но он убежден, что если туда не будут идти честные люди, то она сама по себе не очистится.

Первый тур выборов мэра Киева пройдет 25 октября. По результатам июльских опросов "Рейтинга", наиболее вероятным победителем выглядит действующий мэр Киева Виталий Кличко. Сергей Притула является вторым кандидатом, кото составляет конкуренцию Виталию Кличко.