Популярный украинский телеведущий недавно поразил всех заявлением о том, что собирается баллотироваться в мэры Киева. В СМИ распространилась информация, что Сергей Притула намерен выйти из юмористического шоу и завершить карьеру на телевидении.

Вечером, 19 августа, на своем YouTube-канале, Сергей Притула опубликовал видео с названием "Притула: Решение окончательное".

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Решение выйти из коллектива далось ему довольно сложно. Предварительно Сергей Притула об этом рассказал в интервью LB.ua впрочем впоследствии обещал самостоятельно довести всем до сведения. По его словам, на такой шаг он пошел, чтобы раз и навсегда закрыть вопрос о совмещении творческой работы с политической деятельностью.

Кандидат в мэры Киева записал видеообращение, как глава юмористического проекта "Варьяты-шоу".

"Я объявляю о своем выходе из структуры "Варьяты-шоу". Я больше не глава этого коллектива, не редактор и не актер. Коллектив остается в строю. Я ухожу. Я совершенно серьезно решил больше заниматься общественно-политической деятельностью. Гастроли "Варьяты" в среднем у меня отбирали 6 месяцев из 12 в год. Теперь время, которое освободится, я собираюсь посвятить развитию партии, общению с людьми и сведением всех патриотических сил Украины к общему знаменателю", – заявил Сергей Притула.

Телеведущий отметил, что еще ни разу не использовал свой коллектив в агитации за "Голос" когда баллотировался в парламент, он также не собирается это делать во время мэрской кампании. По его словам, "Варьяты" есть, были и остаются аполитичным юмористическим шоу.

Моей лебединой песней станут съемки в 5 сезоне телеверсии шоу для "Нового канала", которые состоятся в скором времени. Дальше – ребята пойдут без меня, чтобы заниматься тем, чем занимались последние 10 лет. Будут вас веселить,

– сказал Притула.

Шоумен также анонсировал, что поклонники юмористического шоу смогут вскоре увидеть двух невероятных украиноязычных стендаперов. Сергей Притула искренне поблагодарил коллектив "Варьяты-шоу", которые с пониманием и уважением отнеслись к его выбору. Он также поблагодарил тех, кто цементировал славу "Варьята" по всему миру. Завершил видеоролик кандидат в мэры Киева щемящими кадрами с гастролей юмористического шоу.

"Моя эра в "Варьяти-шоу" завершилась. Спасибо, что имел возможность быть рядом с вами 10 лет, как юморист. Эта страница перевернута. Теперь я открываю новую, и в ближайшее время, как к ней можно приобщиться", – заявил Сергей Притула.

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